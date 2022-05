3D Movie Maker se utilizaba para incontables vídeos bizarros. Microsoft la ha liberado y su código fuente ya está en GitHub

Si bien fue lanzado hace más de 27 años, todavía hay quien lo usa de manera entusiasta. 3D Movie Maker fue concebido a partir de la filial de Microsoft Kids, sin embargo, hay quienes lo utilizaron para crear todo tipo de vídeos bizarros. Ahora la herramienta se ha vuelto open source tras mucha insistencia por parte de la comunidad, pudiendo experimentar con su código fuente.

El artífice de todo esto fue el usuario de Twitter Foone, quien desde el pasado 6 de abril pidió a Microsoft que 3D Movie Maker acabara siendo open source debido a su antigüedad y por haber quedado en desuso por parte de la compañía. En un giro de los acontecimientos accedieron, y tanto Jeff Wilcox como Scott Hanselman, ambos integrantes en Microsoft, decidieron lanzar el código fuente en GitHub.

3D Movie Maker utiliza el motor gráfico BRender. Si bien las librerías de este motor no pertenecen a Microsoft, Foone quiso el código fuente para portar la herramienta a una versión propia basada en OpenGL/DirectX. La petición se realizó a través de Twitter a comienzos del pasado mes de abril, y no ha sido hasta hace escasas horas cuando Scott Hanselman, gerente del programa de socios de Microsoft, pudo contestar lanzando el código fuente de 3D Movie Maker en GitHub.

Hey friends - we've open sourced the code to 1995's Microsoft 3D Movie Maker https://t.co/h4mYSKRrjK Thanks to @jeffwilcox and the Microsoft OSS office as well our friends in legal and those who continue to put up with me being a nudzh. Thanks to @foone for the idea! Enjoy. https://t.co/6wBAkjkeIP