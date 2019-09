Arcane Maps es una alternativa a Google Maps enfocada en la privacidad y en el diseño

A la hora de buscar alguna dirección física en internet solemos recurrir a Google Maps, el servicio de mapas de Google. No obstante, aunque no tan completas, hay varias alternativas a este servicio, y de la que hoy hablaremos tiene un claro enfoque en la privacidad, ya que está basada en blockchain y promete no recopilar ningún tipo de información sobre los usuarios.

Se trata de Arcane Maps, un servicio dentro de los otros muchos de Arcane, basados todos ellos en ofrecer alternativas centradas en la privacidad a los servicios de gigantes como Google o Microsoft. Arcane Maps está disponible a través del navegador para cualquier plataforma, y promete futuras aplicaciones para distintos dispositivos.

Así es Arcane Maps

Arcane Maps es una web basada en blockchain que acaba de ver la luz. Se trata de un servicio de mapas centrado en la privacidad, en el que podemos consultar la ubicación de cualquier país o ciudad, así como monumentos, restaurantes y demás elementos de interés de los mismos.

Arcane Maps sorprende por su buena interfaz, bastante acorde a las líneas de diseño que se estilan en 2019. A nivel de funciones, es básicamente un Google Maps en fase beta

A nivel de interfaz es una web bastante limpia, que se basa en Mapbox y OpenStreetMap, una plataforma de código abierto que ofrece un mapa del mundo, con una interfaz bastante más parca que la de Arcane. Como adelantábamos, el funcionamiento es relativamente similar a Google Maps. Podemos establecer rutas (en coche, bicicleta, andando, etc), ver valoraciones de ciertos lugares (basados en plataformas como Yelp, no en Google), guardar favoritos y demás.

Así luce Arcane Maps en su web para móviles.

Nos ha llamado la atención asimismo la buena optimización de la web en la versión móvil, ya que la interfaz se adapta perfectamente al dispositivo, dándonos más la sensación de que estamos utilizando una aplicación a que estemos navegando por una web.

Echamos de menos funciones como la de cuánto tiempo tardamos en ir de un lugar a otro, recordatorios de dónde hemos aparcado, información sobre transporte público y demás, pero en situaciones donde no necesitemos más que ubicar ciertos lugares en el mapa, es una propuesta más que válida. De momento está en fase beta, por lo que esperamos que poco a poco lleguen más funciones.

Del mismo modo, como adelantábamos al principio del artículo, su creador afirma estar trabajando en aplicaciones para iOS y Android, por lo que podremos utilizarlo tanto en nuestro PC como en nuestro móvil.

Más información | Arcane Maps