ClicDrop: hemos probado la app que "copia" objetos reales y texto y los "pega en el ordenador, y los resultados son sorprendentes

En mayo de este año conocimos una demostración de una aplicación creada por Cyril Diagne que permitía "copiar y pegar" elementos del mundo real y pegarlos en un ordenador. El concepto maravilló a muchas personas en Internet, y a nosotros, los editores de Genbeta. En aquel momento estaba muy lejos de ser un producto final, algo que ha cambiado ahora con el lanzamiento de , aunque aún se encuentre en fase beta.

Ante el lanzamiento de la aplicación para Android, iOS, macOS y Windows 10 al público hemos querido probarla para emitir un veredicto, sabiendo que puede tener mucho que mejorar, pero siendo conscientes de que podemos estar antes una de esas herramientas que facilitan tremendamente algunas tareas.

Aaand here it is..!!! 😱 After months of hard work with @jblanchefr , @ClipDropApp beta (AR Copy Paste) is now publicly available on #Android , #iOS , #macOS , and #Windows 🔥 https://t.co/52eLMEfXNR 🔥 Here's a thread of what you can already do with it ↓ 1/n #ML #AR #AI pic.twitter.com/0fQJQ8KRBv

Lo primero que hay que saber sobre ClicDrop es que es una aplicación que, si queremos utilizar aprovechando la cámara de nuestro smartphone, tendremos que instalar tanto en él como en nuestro equipo de sobremesa. También es necesario conocer que no estamos ante una aplicación gratuita, sino ante una de pago por suscripción que, eso sí, nos dará algunos disparos de prueba, tres días de prueba y un coste de 9,99 euros al mes y 39,99 euros al año (después del 29 de noviembre serán 79,99 euros al año).

En el móvil, la interfaz de ClicDrop es parecida a la de Google Lens o a la de una aplicación de cámara. Para usarla, tendremos que iniciar sesión con una cuenta propia o de otras plataformas como la de Google y estaremos listos para apuntar a objetos. Un vez hecha la foto, tendremos que apuntar a la pantalla de nuestro ordenador, y hacer click en el botón 'Drop'. Para que eso sea posible, tendremos que tener instalada la aplicación de escritorio, y nuestro ordenador y móvil deben estar en la misma red.

Si ClicDrop detecta una interfaz de un programa creativo, tipo Photoshop, puede pegar directamente la captura en formato PNG sin fondo. Si no detecta programa alguno, al pulsar 'Drop' aparecerá un mensaje que nos permitirá copiar la imagen al portapapeles del equipo o guardarla.

Estos son algunos objetos que hemos capturado y enviado sin fondo a Adobe Photoshop. Como puede apreciarse, el recorte es bastante bueno para no tratarse de una herramienta que utilice varias lentes en un smartphones aunque hay fallos evidentes. En la imagen de la planta hay hojas que no separa bien del fondo (como harían muchos móviles en modo retrato), y en la de la bombilla quizá tendría que haberla separado del cable. En cualquier caso, es sorprendente por la velocidad que se hace todo y el tiempo que nos puede llegar a ahorrar.

ClicDrop también cuenta con la opción de hacer foto a texto para reconocerlo, copiarlo y luego pegarlo como texto plano en un documento de texto****. Es especialmente útil para capturar texto de papeles impresos o para hacer fotos a PDFs cuyo texto no puede ser copiado, como una suerte de OCR. Veamos qué logra extraer de la siguiente captura de una revista MacWorld de 1984:

"Imagine driving a car that has no steering wheel, ac- celerator, brake pedal, turn signal lever, or gear selec- tor. In place of all the familiar manual controls, you have only a typewriter keyboard. Any time you want to turn a corner, change lanes, slow down, speed up, honk your horn, or back up, you have to type a command sequence on the keyboard. Unfortunately, the car can't understand English sen- tences. Instead, you must hold down a special key with one finger and type in some letters and numbers, such as "S20:TL:A35," which means, “Slow to 20, turn left, and accelerate to 35."