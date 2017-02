Cómo eliminar los archivos basura que dejan los juegos de Steam, Uplay u Origin cuando los desinstalas

Si eres gamer de PC lo más probable es que uses Steam, después de todo es la plataforma por excelencia. Si usas Steam lo más probable es que tengas demasiados juegos, más de los que humanamente da tiempo a jugar, y si este es el caso, también es probable que en ocasiones tengas que borrar juegos para hacer espacio para otros.

Cada vez que hacemos esto, siempre quedan algunos archivos residuales en Windows que ocupan espacio sin necesidad, y que con el paso del tiempo se acumulan, se duplican y se hacen una molestia mayor. Con el único propósito de deshacerte de ellos, un desarrollador independiente ha creado Steam Cleaner, un simple limpiador de los datos que dejan no solo Steam, pero también Origin, Uplay o GoG.

Incluso cuando instalas un juego, muchas veces hay paquetes redistribuibles que se duplican porque diferentes juegos los necesitan, lo que quiere decir que tanto al instalar como al desinstalar te estás llenando de basura en tu disco. De limpiar todo esto se encarga Steam Cleaner por ti.

El programa no requiere ningún tipo de configuración, solo lo descargas, instalas y ejecutas. Al presionar el botón de flecha circular harás un escaneo del sistema y con el botón en forma de papelera limpias todo en pocos segundos.

Si bien puedes revisar la lista con la ruta exacta de todos los archivos que se van a borrar y el espacio que ocupan, no puedes eliminar ninguno de forma individual, es todo o nada. Asegúrate de que la aplicación no está borrando algo como tus partidas salvadas, aunque es bastante conservador con lo que elimina y no debería borrar nada que no sea completamente innecesario, aún está en desarrollo y no es infalible.

