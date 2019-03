Descarga el logo de casi cualquier sitio web en un click y en el formato correcto gracias a esta extensión

Logo Grabber es un complemento para los navegadores Chrome y Firefox que nos permite descargar el logo de casi cualquier sitio web en apenas un click. Es una extensión extremadamente simple, pero que puede resultar útil en muchas ocasiones.

Si alguna vez has querido bajar el logo de alguna empresa o sitio web y te encuentras con que realmente no puedes porque no aparece la opción "guardar imagen" sobre el logo, esta extensión es la solución para ello.

Una vez que instalas la extensión, aparecerá un icono de Logo Grabber en la barra de herramientas del navegador. Si haces click en él, Logo Grabber hará un pequeño análisis del sitio web y si encuentra una imagen de logo, te la ofrecerá para que la descargues.

Esta herramienta también es capaz de convertir automáticamente los logos en formato SVG a formato PNG. Sus creadores afirman tener un rango de éxito del 93% encontrando los logos.

Descarga el logo en la mejor resolución posible y automáticamente lo convierte en PNG

Nosotros hemos hecho la prueba con varios sitios, y ha funcionado muy bien en la mayoría de los casos, excepto en el mismo Genbeta. Probablemente tenga que ver con el código de cada sitio web y el nombre al que apuntan las imágenes de logo en cada uno.

Si Logo Grabber no logra detectar el logo en un sitio web que te interesa, puedes reportarlo y lo intentarán añadir de forma manual luego. Esta herramienta puede venir muy bien no solo para diseñadores, sino para cualquier tipo de creador o quien necesite el logo de una marca o empresa por alguna razón. A veces bajarlos de forma manual es un dolor de cabeza más grande del que se necesita.