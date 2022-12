Esta web utiliza IA para convertirte en un personaje de anime en segundos: así funciona

Durante este 2022 hemos visto un buen puñado de herramientas que hacen uso de inteligencia artificial para generar imágenes. Es el caso de DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney, entre otras. Sin embargo, hoy te vamos a enseñar a cómo transformarte en un personaje de anime a través de una divertida web. Hablamos de 'Me in Comics'.

La premisa es sencilla. Y es que lo único que tenemos que hacer es subir una foto desde la galería de nuestro teléfono móvil, y la web hará el resto. Pasados unos segundos, transformará nuestro rostro y cuerpo hasta convertirnos en un personaje que bien podría aparecer en tus series de anime favoritas.

Transfórmate en un personaje de anime con esta web

Para empezar con el proceso, lo único que tienes que hacer es dirigirte a la web de 'Me in Comics'. Eso sí, tendrás que hacerlo con un móvil o tablet, ya que si lo haces desde un ordenador, no podrás hacer nada.

Una vez dentro, debes presionar sobre el botón de 'Play now'. Cuando lo hagas, se abrirá la galería de tu teléfono. Aquí basta con seleccionar la imagen que deseas modificar. Puedes escoger cualquier imagen, aunque preferiblemente alguna en la que salgas de medio cuerpo, o retrato. Además, también permite modificar la apariencia de varias personas que aparezcan en la imagen.

Cuando hayas seleccionado la imagen, la web se tomará unos segundos hasta tener finalizada la imagen, mostrándote el antes y después de la foto. Además, puedes guardar la imagen en la galería, o compartirla en redes seleccionando el icono de 'Share' en la parte izquierda. Si no te ha gustado el resultado, puedes hacerlo de nuevo al pulsar 'Play again'.

"Me in Comics" (anteriormente Different Dimension Me), hace uso de la IA de Stable Diffusion para generar las imágenes. A lo largo de estos días la web ha ido adquiriendo gran popularidad en redes sociales.

La web 'Me in Comics' pertenece a la empresa Tencent. Tal y como se especifica en sus políticas de privacidad, las fotos que subamos se almacenarán en sus servidores durante un periodo de 7 días. Tras este periodo, aseguran eliminarlas y anonimizar la información de acuerdo a las leyes aplicables. Si quieres eliminar la información recopilada, puedes hacerlo contactando a través de e-mail: xsjfbq_op@qq.com.