Este mapa te permite conocer la sombra que da cualquier edificio sobre tu casa: ideal para instalar placas solares

Con los precios a los que está ascendiendo la energía, es lógico que multitud de personas se replanteen la instalación de un sistema fotovoltaico en el hogar. Y es que si nos encontramos en una zona adecuada, puede beneficiarnos bastante, siempre y cuando se realice un buen estudio de nuestro consumo.

En el caso de mi familia, llevamos un tiempo decidiendo si colocar paneles solares en nuestro hogar, y mientras que he utilizado herramientas tan útiles como PVGIS, proporcionada por la propia Comisión Europea, o PVSYST, otra aplicación de gran ayuda para diseñar nuestro propio sistema fotovoltaico, también me he topado con herramientas desarrolladas por usuarios independientes. Al igual que Cercalia RealState, la cual mencionan nuestros compañeros de Xataka, existe otra para averiguar la sombra que incidiría en nuestro hogar: ShadowCalculator.

Averigua la sombra que genera cualquier edificio o construcción del planeta

Esta sencilla web nos permitirá conocer la cantidad de sombra que un objeto puede llegar a incidir en nuestro hogar, algo fundamental en el estudio para la instalación de sistemas fotovoltaicos, ya que habrá momentos del día en el que no recibiremos la luz del sol de manera directa. Es por esta razón que es de vital importancia conocer el terreno que rodea la vivienda antes de aplicar el tipo de instalación que deseamos incorporar. Y es que las sombras nos pueden jugar una mala pasada, sobre todo si quieres invertir en energía solar.

La web es capaz de simular una sombra directamente en el mapa, así como calcular la longitud y ángulo de la sombra que genera el sol en la ubicación que nosotros escojamos. Además, también es capaz de predecir la forma de la sombra a cualquier hora, incluyendo los solsticios de verano e invierno. Para ello nos ofrece una interfaz muy sencilla y realmente intuitiva en la que seleccionar la superficie a la que deseamos calcular su sombra proyectada.

Imagen: Shadowcalculator.com

En ShadowCalculator basta con buscar la localización que nosotros queramos y conectar los puntos hasta conseguir un rectángulo u otra forma concreta. Esta herramienta se ayuda de Google Maps, y si bien aún falta por pulir la navegación, la mejor manera de encontrar la ubicación que nosotros queramos es conociendo la latitud y longitud de la zona. Una vez hecho esto, tan solo habrá que añadir estos valores en la URL.

El mapa lo podemos poner tanto con la vista predeterminada, como en modo satélite. Para conocer la cantidad de sombra que incide en cada día, desde las 00:00 a las 23:59, tan solo tendremos que cubrir un tejado u obstáculo con las herramientas de 'Dibujar rectángulo' y 'Dibujar forma'.

Tras haber dibujado la zona en la que se supone que será un obstáculo para nuestros paneles solares, a partir de los controles que aparecen en la parte derecha podremos conocer la distancia total que genera la sombra por horas. Además, podemos modificar la altura del objeto, y conocer en qué momento acaba perjudicando nuestra instalación.

En los ajustes también podemos encontrar opciones para modificar la fecha y momento del día, pudiendo obtener de manera rápida y sencilla la sombra que genera el objeto.

La aplicación tiene bastante margen de mejora en lo que respecta a la experiencia de uso, pero es muy sencilla, completamente gratis, y todo indica a que el usuario no la ha creado con la intención de lucrarse.

Una versión anterior de este artículo fue publicada en 2022.