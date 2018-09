Haz que tus textos parezcan más grandes gracias a esta fuente que es idéntica a Times New Roman

Es bastante probable que alguna vez te haya pasado la siguiente situación: tienes que entregar un texto en Times New Roman y cuando lo has acabado no ocupa las suficientes páginas.

Si buscas un pequeño truco que haga que tus textos parezcan más extensos quizás te interese probar Times Newer Roman, una sutil variación de la clásica fuente.

Mas espacio, mismas palabras

Se trata de la última creación de MSCHF, una compañía a la que ya conocemos por Tabagotchi (una extensión para Chrome que muestra a la mítica mascota virtual cada vez que abrimos una nueva pestaña).

Times Newer Roman consigue que los textos parezcan más extensos, ya que han variado ligeramente la tipografía haciendo que sea entre un 5 y un 10% más ancha. A continuación se puede comprobar como el mismo texto ocupa bastante más:

No hay que olvidar que habrá que enviar el documento en formato PDF (o impreso), ya que si el equipo que la recibe no la tiene instalada (lo más probable) no tendrá el mismo efecto.

Otro punto interesante es que Times New Roman está licenciada, así que los creadores de esta versión se han basado en Nimbus Roman No.9 L (1), ya que es de código abierto.

Obviamente, esta tipografía no va conseguir que nuestros textos sean más interesantes, pero sí pueden ayudarnos a sumar un espacio extra cuando es necesario llenar un número determinado de páginas.

