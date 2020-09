IFTTT se suma al modelo de suscripción y limita mucho la creación de automatizaciones de la versión gratuita

IFTTT, o If this then that, uno de los mejores servicios de automatización de Internet y dispositivos móviles, se pasa al modelo de suscripción. Hasta ahora era una de esas joyas que extrañamente seguían siendo gratuitas, pero como tantos productos en tecnología, no sólo ha pasado a ser de pago, sino que habrá que pagar de forma recurrente.

Esta suscripción que han llamado IFTTT Pro permitirá automatizaciones más complejas entre los distintos servicios y acciones que se ofrecen en la plataforma. Para poder acceder a ello, la compañía pedirá 9,99 dólares al mes, aunque antes del 7 de octubre permite a los usuarios fijar el precio para el primer año, partiendo de 1,99 dólares.

El problema para los usuarios existentes

El paso a un modelo de suscripción es algo común entre servicios o aplicaciones que ya son de pago, pero lo que no es tan común es que un servicio gratuito se convierta en uno de pago, y por el camino mantenga la suscripción gratuita perdiendo flexibilidad y opciones.

Y eso es justo lo que le ha pasado a IFTTT con el lanzamiento de IFTTT Pro, que ha limitado el número de automatizaciones que podemos crear. Anteriormente, desde el comienzo, aunque de forma limitada a una acción a la que reaccionar, el usuario podía crear tantas automatizaciones como quisiera. Con el nuevo cambio, solamente podrá crear tres.

Lo que el usuario gratuito no perderá es la opción de activar automatizaciones ilimitadas de las ya existentes, que podrá seguir encontrando el el buscador de la web. IFTTT permite mucho mayor control para usuarios avanzados, pero el un pequeño golpe para los que quisieran continuar como hasta ahora.

Vía | The Verge