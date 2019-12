Microsoft cerrará Wunderlist de forma definitiva en mayo de 2020

Wunderlist fue una de las grandes compras de "la nueva Microsoft", y probablemente, a día de hoy, una de las más desaprovechadas, si la comparamos, por ejemplo, con Acompli, cuya base ha sido fundamental para lograr erigir a Outlook como uno de los mejores clientes de correo electrónico.

En el día de hoy, tras más de cuatro años de la compra, Microsoft ha anunciado que cerrará la aplicación de listas de tareas el 6 de mayo de 2020. Era algo que se esperaba, pero dado que Microsoft To Do, su sucesor, no ha evolucionado como se esperaba, se veía algo lejano.

Microsoft cierra Wunderlist porque no "pueden garantizar que continúe funcionando como debería"

En el comunicado, Microsoft menciona que han estado trabando incansablemente en Microsoft To Do. Además, expresan que sienten que con la última gran actualización de septiembre, su relativamente nuevo servicio de tareas multiplataforma es más completo que nunca.

Pero, ¿por qué eliminar la posibilidad de utilizar Wunderlist a las personas que aún lo eligen por encima de otras opciones con más actualizaciones? Así lo explican desde Redmond:

Hemos dejado de lanzar nuevas características y grandes actualizaciones de Wunderlist, por lo que a medida que la aplicación envejece se hace más difícil de mantener. A medida que la tecnología continúa avanzando, no podemos garantizar que Wunderlist siga funcionando como debería o como nos gustaría. Con nuestras últimas actualizaciones, confiamos en que To Do es la mejor alternativa para Wunderlist ahora, y creemos que es el momento adecuado para dar el siguiente paso. Queremos dedicar todo nuestro tiempo a hacer crecer esa experiencia combinada que transforma la forma en que logras las metas y sueños.

Como vemos, un comentario lógico si vemos lo que Microsoft ha hecho con otras adquisiciones, y sobre todo, si de verdad se están centrando en To Do. Microsoft da la opción de traspasar todos los datos del viejo servicio de 6Wunderkinder al nuevo, algo que podrá hacerse hasta la fecha mencionada.

En este contexto, no podemos olvidar las declaraciones del creador de Wunderlist manifestadas con la última actualización de To Do. Según él, los planes con la venta no salieron como planearon, y quiere recomprar la aplicación a Microsoft. "Así nadie se cabreará con el cierre de Wunderlist".

Vía | The Verge