Microsoft compró Wunderlist hace cuatro años, y ahora su creador quiere recomprarla para evitar que desaparezca

Con la llegada de Satya Nadella, Microsoft se lanzó a hacer compras de aplicaciones y servicios con los que lograr disponer de un ecosistema más productivo y moderno, más allá de lo que era Office. Así, llegaron compras como Acompli, fundamental para construir lo que es Outlook hoy en día en Android e iOS o Wunderlist, la base de lo que hoy en día es Microsoft To-Do.

Sin embargo, pese a que la compra parecía buena para la popular aplicación de gestión de tareas, la realidad a día de hoy es que Wunderlist ha sido abandonada casi por completo, y Microsoft To-Do nunca ha podido sucederle, por el momento, en todo lo que hacía tan bien. Es por ello que muchos usuarios siguen utilizando Wunderlist, pese a haber sido olvidada por Microsoft, y su creador ofrece ahora comprarla de vuelta.

Still sad @Microsoft wants to shut down @Wunderlist, even though people still love and use it. I’m serious @satyanadella @marcusash, please let me buy it back. Keep the team and focus on @MicrosoftToDo, and no one will be angry for not shutting down @Wunderlist. pic.twitter.com/27mIABncLF