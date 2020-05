Notion, la genial app para gestionar tareas y tomar notas ahora tiene un plan gratuito ilimitado: así la usa el equipo de Genbeta

Si eres usuario de Notion estás de suerte, pues el servicio ha anunciado su nuevo plan para usuarios personales, uno que ha pasado a ser ilimitado y completamente gratuito. Esto quiere decir que ya no dependerás solo de esos 1.000 bloques de contenido y además también podrás invitar colaboradores a tus espacios de trabajo.

Notion se ha convertido en pocos años en una de las aplicaciones de productividad más completas para gestionar todas nuestras ideas. En Genbeta hablamos de ella en sus inicios, hace apenas dos años, pero su relativa juventud no le quita méritos: sigue siendo una excelente área de trabajo todo en uno para gestionarlo todo.

Las novedades para los usuarios gratuitos

El viejo plan gratuito tenía un límite de 1.000 bloques de contenido, si usabas Notion gratis desde el principio y te encariñaste con ella, es posible que te estuvieses acercando a ese límite o ya lo habías alcanzado dependiendo del uso. O quizás la dejaste de usar por temor a alcanzar ese límite y tener que empezar a borrar cosas.

Ahora puedes añadir todo lo que quieras sin límites y además cuentas con dos funciones extra en el mismo nuevo plan gratuito:

Ahora puedes simplemente enviar un enlace a una persona si quieres incluirla como colaborador en tus áreas de trabajo

Y, ahora puedes invitar hasta a cinco colaboradores para trabajar de forma privada en tus tableros

Así la usamos parte del equipo de Genbeta

A una parte del equipo de Genbeta nos gusta Notion y la usamos de varias formas. Mi compañero Santi Aráujo nos cuenta que utiliza la aplicación para guardar todo tipo de cosas:

...recetas que he hecho o que quiero hacer, ideas de artículos para Genbeta, lugares que quiero visitar o un listado de “teléfonos útiles”. Al principio intimida un poco, porque es como un lienzo en blanco, pero eso significa que lo puedes adaptar a tus necesidades. Además, me ha servido para organizar el caos que lleva consigo un proceso creativo (al menos en mi caso). Tengo un espacio en el que guardo ideas de canciones o canciones completadas, y puedo añadir pistas de audio, de video o crear una tabla en la que vienen organizadas por afinación, en qué traste lleva la cejilla o qué efectos he utilizado.

A Antonio Sabán le pasa algo similar con el tema de las ideas, pero también la usa de forma colaborativa:

Desde que descubrí Notion, me encantó por cómo permite organizar en texto y con adjuntos todas las ideas que se me pasan por la cabeza en algún momento, algo imprescindible cuando escribes varios artículos día a día. Además, es donde guardo la lista de la compra sincronizada con mi novia, y donde ambos vamos apuntando listas de películas y series que ver, con descripciones y enlaces bien organizados de dónde hemos leído la recomendación, género etc.

Para guardar tus ideas, organizarlas y desarrollarlas

Personalmente vengo usando Notion desde que la conocí y escribí de ella esa primera vez, aunque no de forma tan constante como otras de mis aplicaciones del día a día. La uso principalmente para organizar ideas de forma muy visual. Ahí guardo enlaces de interés, tomo algunas notas, escribo títulos de posibles artículos futuros, organizo algunas tareas grandes y hasta guardo borradores.

Notion puede ser una herramienta muy poderosa, recordemos que no solo sirve para tomar apuntes o hacer una lista de tareas pendientes, sino que cuenta con calendarios, bases de datos, archivos en la nube, integraciones con múltiples servicios de terceros, sincronización entre dispositivos y aplicaciones multiplataforma.

No es un reemplazo a cosas simples como Google Keep o Microsoft To Do, pasar de algo como eso a Notion es como cambiar los post-it por todo un sistema de archivos con montones de carpetas y etiquetas que se mantiene siempre organizado. Tienes que tener en cuenta eso si es tu caso y lo quieres probar.

Puedes descargar Notion gratis para para Windows, Mac, iOS, o usarlo desde la web en cualquier navegador y sistema operativo.