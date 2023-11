Pensaba que Control + V era imprescindible hasta que aprendí este atajo de teclado poco conocido con el que ahorro mucho tiempo

Quienes trabajamos delante del ordenador y le echamos horas, vamos depurando nuestros hábitos y manejo para agilizar nuestras tareas y hacer más con menos. Uno de los trucos imprescindibles para ir más rápido son los atajos de teclado, pero no todos son igual de importantes ni los usamos con tanta frecuencia. Si hay combinaciones de teclas que solemos repetir con frecuencia, esas son las de copiar y pegar (Control + C y Control + V o su equivalente en Mac, Command + C y Command + V) y la verdad, aunque están muy bien, en la práctica he dejado de usar este último porque hay formas de pegar texto mucho más útiles para mi trabajo.

El combo de copiar y pegar es prácticamente universal, es decir, que funciona tanto en Windows como en Apple y en los programas más habituales: navegadores como Chrome o Firefox, procesadores de texto como Word o Docs, la suite de Microsoft y Google en su totalidad...así que no es de extrañar que sea tan popular.

Pero no es perfecto ni mucho menos. Para empezar, está limitado a un único objeto, lo que aboca a tener en mente cuál es y si es el que nos interesa (no obstante, existe otro atajo de lo más útil que nos permite acceder al portapapeles y trabajar con varios elementos). Y hay otro problema que a título personal me daba algún que otro quebradero de cabeza (a ver, first world problem): usando Control + V cuando pego algo el formato es diferente al del documento en el que estoy trabajando.

Adiós a Control + V (porque hay algo mejor)

Así, puede tener otro tamaño, espaciado entre líneas, fuente, sangría...sí, es posible adaptarlo al formato del documento, pero para ello hay que dedicar tiempo a ir adaptándolo. Hay otra forma más rápida de hacerlo de golpe: Control + V + Shift (en Mac, Option + Shift + Command + V).

Aunque la esencia de esta combinación de teclas es la misma, la diferencia está en que cuando se pega en el documento, el elemento pegado adquiere el estilo del contenido que lo rodea. Así ahorro tiempo al trabajar en varios documentos y en el documento final todo tiene el formato que deseo sin que se me cuele nada.

