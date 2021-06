Las seis mejores herramientas para descargar fanfictions en formato e-book

Hoy en día existen cientos de miles de universos de ficción: cada película, serie de TV, libro de ficción, cómic o videojuego cuenta con el suyo propio. Y un puñado de ellos cuentan con una activa base de fans a los que les encantan las historias ambientadas en ese universo…

…tanto, que a muchos de ellos no les bastan con los productos 'oficiales' y se ponen a escribir sus propias secuelas, precuelas, versiones alternativas y 'crossovers'.

¿Te gustaría leer qué pasaría si el comandante Spock cruzase un agujero de gusano y se encontrase de pronto en un Mandalore gobernado por Din Djarin? ¿O ver a James Moriarty convertido en el mejor detective del Reino Unido, mientras persigue a sus mortales enemigos… el profesor Holmes y su secuaz Watson?

Pues bien, en ambos casos estaríamos ante los llamados 'fanfictions' o 'fanfics'; esto es, ante ficciones elaboradas por los fans, cuyas autores cuelgan sin ánimo de lucro en webs especializadas en este género.

El problema es que estos fanfics suelen estar en formato web, una modalidad de lectura que muchos usuarios acostumbrados a tener una organizadita biblioteca de ebooks en Calibre preferirían evitar. De modo que, ¿cómo convertirlos en ebooks?

Pues hemos recopilado algunas herramientas que te permitirán hacerlo:

FicLab

FicLab es una extensión para Chrome, Firefox y navegadores compatibles, que facilita la tarea de descargar fanfics insertando para ello un botón en la página web correspondiente.

Una vez pulsemos en el mismo, se abrirá una ventana emergente que nos permitirá personalizar al detalle varios aspectos del ebook resultante: desde el aspecto de la portada, hasta la tipografía y el formato de texto, pasando por el mismo formato del archivo, y dándonos también la oportunidad de escribir nuestro propio sumario de la historia.

Formatos de destino: ePub, Mobi, PDF, Markdown, TXT, DOCX.

Webs compatibles: Fanfiction.net, Fictionpress.com, Wattpad, Archive Of Our Own, Literotica.com, Asianfanfics.com, Starslibrary.net, Inkitt.com, Fimfiction.net.

FanFictionDownloader

FanFictionDownloader (o FFDL) es un software gratuito, que podremos instalar en nuestro dispositivo para descargar nuestros fanfictions favoritos desde un gran número de plataformas y a un número aún mayor de formatos de lectura.

Una vez hayamos introducido la URL del fanfiction en cuestión, la ventana de descarga sólo nos permitirá elegir el formato y el abanico de capítulos del que deseamos descargar (por defecto, claro está, del primero al último).

Cuenta también con una versión web que nos permite enviar directamente (por e-mail) un fanfiction a nuestro dispositivo Kindle.

Sistemas operativos: Windows, Linux, macOS, iOS, Android.

Formatos de destino: Mobi, ePub, PDF, RTF, HTML, LIT, FB2, LRF, OEB, PDB, PML, RB, TCR.

Webs compatibles: FanFiction.net, FictionPress.com, ArchiveOfOurOwn (AO3), FanFicAuthors.net, Mugglenet, Adult-Fanfiction, MediaMiner, Twilighted, FicWad y Squidge-Peja.

FicSave

FicSave no nos obligará a instalar nada, ni tampoco nos dará a elegir qué capitulo descargar: sólo introduciremos la URL en el formulario, elegiremos el formato (sólo tres para elegir) y, opcionalmente, indicaremos a qué cuenta de correo Kindle enviar el archivo resultante. Si no indicamos esta dirección, nos descargaremos directamente dicho archivo.

Además, si pulsamos en el botón 'Create Bookmarklet', nos permitirá crear un marcador en nuestro navegador que, al pulsarlo cuando tengamos abierto un fanfic compatible, proceda a descargarlo de manera automática.

Formatos de destino: Mobi, ePub, TXT.

Webs compatibles: FanFiction.net, FictionPress.com, Adult-Fanfiction, HP Fanfic Archive y AsianFanfics.

FF2eBook

FF2eBook es una opción muy similar a la anterior: una herramienta web con un listado limitado de formatos disponible, ninguna personalización del archivo resultante y la opción de enviarlo directamente a nuestro Kindle en lugar de descargarlo.

Formatos de destino: Mobi, ePub, PDF.

Webs compatibles: FanFiction.net, FictionPress.com, HP Fanfic Archive, HPPotterFanfiction.com y FictionHunt.

Archive Of Our Own

Archive Of Our Own (AO3) no es, técnicamente hablando, una herramienta para guardar fanfictions, sino un portal para publicarlos (el segundo más relevante, después de FanFiction.net), pero al contrario que otros sitios web similares, nos facilita la tarea de descargarnos directamente —y sin necesidad de herramientas de terceros— sus fanfics en un formato para ebooks.

Para ello, sólo tendremos que recurrir al botón 'Download' en la cabecera de cada capítulo, tal como se ve en la imagen superior.

Formatos de destino: Mobi, ePub, PDF, HTML y AZW3.

Webs compatibles: Archive Of Our Own (AO3). Evidentemente.

FanFicFare

FanFicFare es un plugin para el popular organizador y lector de ebooks Calibre, que nos permite descargar (e ir actualizando según lo vaya haciendo su autor) los fics directamente a la biblioteca de Calibre. Destaca en este listado por ser —de lejos— la herramienta que soporta mayor número de sitios web de fanfics: más de un centenar, incluyendo el famoso portal Wattpad.

Para usarlo tendremos que abrir la ventana de 'Complementos de usuario' (en Preferencias > Avanzado), encontrar 'FanFicFare' usando el buscador, e instalarlo. Una vez instalado, el programa nos pedirá que lo reiniciemos.

Tras eso, podremos ver el botón del plugin a la derecha de la barra de herramientas del Calibre. Clicaremos en la flecha que aparece al lado para desplegar el menú de opciones, seleccionaremos 'Descargar desde URL' y haremos 'copia y pega' en la ventana que se despliegue. Tras aceptar, empezará a bajarse el epub del fanfic en cuestión.

Imagen | Detalle de la portada de 'Books of Magic #19', de DC Comics.