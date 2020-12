Shazam ha lanzado la versión web de su app para macOS y Chrome OS: así puedes acceder a ella desde Windows o Linux

¿Estás en el salón viendo la TV (o en un restaurante, o...) y suena una canción que quieres identificar? Sacas el smartphone y abres la app Shazam. Pero, ¿a que estaría bien poder usarla también desde nuestro propio PC, para analizar cualquier canción que esté sonando mientras trabajamos con éste?

Resulta que Shazam, aprovechando el último rediseño de su app móvil, acaba de presentar una versión web (en estado beta) de su servicio de reconocimiento de canciones, disponible desde la propia página de inicio de su web.

Si no has podido esperar a seguir leyendo y te has lanzado a abrir el enlace anterior, puede que estés de vuelta aquí preguntándote por qué hemos jugado con tus sentimientos... y dónde está la app web prometida.

Esta será la versión de la web que estarás viendo si no tienes macOS o Chrome OS.

Así puedes usar Shazam Web desde cualquier sistema operativo

Tranquilo, eso sólo significa que no eres usuario de Chrome OS ni de Safari/Chrome/Firefox en macOS, únicos sistemas operativos para los que se ha habilitado por el momento. Pero, en realidad, no hay nada que impida a un usuario de Windows o Linux disfrutar de esta aplicación en su equipo.

Para lograrlo, bastará con engañar a la web de Shazam y convencerla de que estamos usando la última versión de Safari desde macOS. Y eso, por supuesto, lo lograremos alterando el user-agent de nuestro navegador (es decir, la 'tarjeta de visita' de nuestra conexión HTTP ante los servidores web a los que accedamos).

Para ello, podemos recurrir a múltiples extensiones, como User-Agent Switcher and Manager (en Mozilla Firefox) o User-Agent Switcher for Chrome.

Una vez configurado el user-agent deseado, accederemos a Shazam.com y nos encontraremos con el famoso botón de 'Pulsa para Shazamear' listo para usar (aunque antes deberemos conceder permiso a la web para hacer uso del micrófono de nuestro equipo).