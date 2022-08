Si te has preguntado hasta dónde puedes llegar en cinco horas en tren desde tu ciudad, este mapa tiene la respuesta: así funciona

En Europa tenemos el lujo de contar con una infraestructura ferroviaria más que decente, pudiendo encontrar amplias conexiones desde muchas de sus ciudades y municipios. Si bien no todas las ciudades presentan conexiones óptimas, En un buen número de ellas es posible recorrer prácticamente todo un país en unas cinco horas. Y en este mapa online tenemos la prueba de ello.

Benjamin Td, ingeniero de software en Genesis y usuario en Twitter, ha compartido en la red social un mapa en el que es posible ver hasta dónde se puede llegar en tren desde cualquier ciudad de Europa en hasta cinco horas.

Tal y como se puede apreciar en el mapa, si vamos pasando el cursor por encima de cada ciudad, podemos ver las conexiones que son posibles realizar en trayectos de hasta cinco horas. El mapa refleja en tonos oscuros los destinos que más próximos están a la ciudad que hemos seleccionado, mientras que en colores más claros vemos los puntos más alejados a los que se puede llegar en hasta cinco horas de trayecto.

Isochrones 😍 ! This map shows you how far a 5h train ride will take you, departing from any city in Europe.https://t.co/6F4dJ80N87



Inspired by Direkt Bahn Guru by @juliustens. pic.twitter.com/8vY48WiakE