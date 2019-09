FreebiesByPeople, una web cargada de recursos gratuitos para diseñadores y programadores

Iconos, tipografías, ebooks, temas, plugins, kits gráficos, etc. Si eres diseñador o desarrollador web de seguro más de una vez has necesitado algunos de estos recursos y te convendría muchísimo que fuesen no solo gratis, sino de uso libre, especialmente para uso comercial.

Eso es justo lo que ofrecen en Freebies.ByPeople, una web en la que recogen todo tipo de contenido gratuito para diseñadores y programadores, seleccionado a mano y bien organizado para que los tengas siempre a mano.

Más de 1000 recursos gratuitos de diseño libres para uso comercial

En este sitio vas a encontrar 14 categorías diferentes de recursos y una sección de ofertas. El contenido incluye fuentes, iconos gratis, recursos de diseño gratuitos, temas gráficos, kits de interfaces gráficas, kits HTML, temas HTML, plugins de código, Snippets CSS, libros electrónicos, modelos 3D, temas de WordPress, plugins de WordPress, hasta software y aplicaciones web.

La web está muy bien organizada y ofrecen una vista previa de cada recurso con enlaces y la posibilidad de guardar favoritos. También puedes hacer búsquedas y elegir que se muestran solo los que permiten uso comercial de forma libre.

En la página de cada recurso encontrarás la descripción, junto a enlaces de descarga y al autor original, además de un demo si este está disponible. En la descripción y detalles puedes encontrar imágenes de lo que contienen los kits o ejemplos del recurso en uso.

El sitio fue lanzado recientemente y de momento cuentan con una colección de poco más de 1000 recursos gratuitos libres para uso comercial. Este es un proyecto de la gente de ByPeople que también se dedican a la venta de recursos premium de diseño, así que si no consigues lo que buscas por el precio gratis, puedes probar con el resto de sus ofertas.