El creador de ChatGPT vuelve a hablar de los peligros de IA que le han dejado sin dormir toda la noche y da pistas sobre GPT-5

La inteligencia artificial aunque parezca ya muy avanzada con generación de imágenes o consultas en internet en tiempo real, todavía está en sus primeras fases de desarrollo. Esto es lo que defiende uno de los grandes referentes en este sector como es Sam Altman, CEO de OpenAI y creador de ChatGPT, durante una conferencia en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubai.

Altman defendió enérgicamente que la inteligencia artificial "abrirá un futuro que apenas puedo imaginar lo bueno que será", pero siempre teniendo en cuenta que todavía se encuentra en su 'infancia'. Algo que seguirá avanzando en los próximos años a pasos agigantados, sobre todo teniendo en cuenta que GPT-5 está en desarrollo y puede dar un gran salto en su potencia.

Y tal es la expectación sobre GPT-5, que ya nos dejó caer nuevos detalles sobre lo que veremos: "Será más inteligente, soportará la interacción multimodo y responderá más rápido. Pero lo más importante es que se volverá más inteligente". Pero esto todavía será algo que tiene aún mucho desarrollo por delante.

Un vistazo a… CHAT GPT-4 en 4 MINUTOS

Sam Altman compara la IA con el avance tecnológico del teléfono móvil

El gran símil que ha encontrado Altman para comprender los avances que se esperan de la inteligencia artificial nos recuerda mucho al que vivimos con el de la telefonía móvil. "Nuestra tecnología actual de inteligencia artificial es como un teléfono móvil de primera generación con solo una pantalla en blanco y negro y una sola función". Estas son las palabras con las que se ha asemejado al avance de la telefonía móvil.

Con especial hincapié al iPhone, todo ha cambiado desde que Steve Jobs presentó el primer smartphone de Apple hasta el día de hoy. Hace más de diez años con un móvil no se podían hacer muchas de las cosas que hoy tenemos al alcance de nuestra mano. Y este es el tiempo que pide que esperemos para poder ver todo lo que esta tecnología tiene preparado para nosotros. Su visión de futuro pasa por tener un asistente inteligente que nos asesore o tener servicios médicos personalizados de alto nivel.

Algo a lo que estamos acostumbrados a escuchar es que precisamente la IA permitirá construir un futuro donde la IA sea accesible y asequible con una maduración sostenida en el tiempo. Pero esto es algo que requiere de colaboración de todos los gobiernos, como también ha querido recordar. Aunque como hemos visto, algunos gobiernos se lo ponen difícil con los requisitos en materia de protección de datos.

Pero no todo es bueno con respecto a la inteligencia artificial bajo la visión de Altman. Ya en el pasado ha mostrado una visión de preocupación por los peligros de tener una IA sin control o sin límites. Hemos visto como una IA es capaz de enseñarnos a crear una bomba o a hackear una base de datos, y esto hace que Altman piense que deben liderar una regulación estricta.

No dudó en expresar su preocupación con el fenómeno de 'desorden social' y afirmó que se ha tirado noches enteras sin dormir por este hecho. Con las palabras "Algunas cosas recuerdan fácilmente a la gente lo que salió mal. No me interesan mucho los robots asesinos que caminen por la calle. Estoy más interesado en un trastorno social muy delicado. En este caso, incluso si el sistema de inteligencia artificial en sí no es malicioso, las cosas se venderán muy malas" zanjaba una preocupación que tendrá solución.

Pero lanza una tarea a los políticos de todo el mundo: es necesario tener una regulación global (y no solo de la UE) y además que se base en pruebas hechas en entornos reales. Para Altman todos los problemas que puede tener la IA se deben ver en la realidad y no imaginárselos. Aunque como dice en innumerables ocasiones, el tiempo servirá para madurar esta tecnología.

Imágenes | Andrea De Santis

Vía | 36KR

En Genbeta | Esta inteligencia artificial te dibuja en segundos el objeto que quieras y con el estilo artístico que decidas: así funciona