Estas son las alternativas a Sora de OpenAI con las que ya puedes ir creando vídeos mediante IA. Esto es lo que ofrecen

"Yo mismo he escrito esta noticia, y aún no me puedo creer lo que acaba de parir OpenAI", decía anoche en X el ínclito autor de estas mismas líneas, en referencia al imprevisto anuncio de lanzamiento de Sora, el modelo de IA generador de vídeos ultrarrealistas de OpenAI. Sin embargo, el 'gong' que sonó anoche con este nuevo paso de los de Altman no sonó en el vacío, sino en un sector que cuenta ya con varios competidores con sus propias y pujantes comunidades de usuarios.

¿Cuáles son estos competidores? ¿Y qué nos ofrecen, mientras esperamos a que OpenAI ponga a Sora en el mercado?

Runway

Runway era, hasta ahora, 'la opción' por defecto para generar vídeos mediante IA (más de una vez lo he oído definir como 'el MidJourney del vídeo', sobre todo desde el lanzamiento de su modelo Gen-2 el pasado mes de noviembre).

No sólo había resuelto el problema de los primeros generadores de vídeo con IA (en los que la coherencia entre fotogramas era tan reducida que los elementos de los mismos básicamente mutaban de un fotograma a otro), sino daba muy buenos resultados imprimiendo movimiento en imágenes preexistentes (es decir, en generaciones image-to-video).

El pasado mes de enero, Runway anunció la implementación de múltiples controles de movimiento a sus vídeos generados por IA gracias a la función Multi Motion Brush. Es justo destacar que aún no está claro qué conjunto de funciones ofrece Sora para personalizar el resultado de sus propios vídeos, por lo que en algunos casos Runway aún podría ser una alternativa preferible al producto de OpenAI.

Runway es, además, muy bien valorado por ser una solución completa que integra diversas herramientas de IA bajo una misma marca. Por ejemplo, sólo para vídeo (tiene también para imagen, 3D y audio), Runway incluye herramientas como:

Motion tracking: seguir el movimiento de cualquier elemento de un vídeo.

seguir el movimiento de cualquier elemento de un vídeo. Fondo verde: suprimir el fondo de un vídeo.

suprimir el fondo de un vídeo. Emborronamiento de caras.

de caras. Alteración del campo de profundidad del vídeo.

del vídeo. División (y extracción) automática por escenas .

. Inpainting : Eliminar elementos concretos de una escena y rellenarlos con IA.

: Eliminar elementos concretos de una escena y rellenarlos con IA. Transcripción automática.

Subtitulación.

¿Cómo les afecta Sora? Pues el CEO de Runway, Cristóbal Valenzuela, ha realizado una publicación en la red social X de sólo dos palabras, inmediatamente después del lanzamiento de los vídeos de demostración de Sora: "game on" (el partido ha empezado).

Runway ofrece vídeos de 4 segundos que podemos ir ampliando indefinidamente de cuatro en cuatro hasta los 16. Stable Video también ofrece 4 segundos, frente a los 3 de Pika. Sora, por el contrario, se ha descolgado con 1 minuto de extensión

Pika Labs

Lanzado en abierto casi al mismo tiempo que el Gen-2 de Runway, hace cuatro meses, Pika se había posicionado en los últimos meses como la gran alternativa a dicha plataforma: dotado de una calidad similar, ha construido en poco tiempo de una gran comunidad de usuarios muy activos...

...gracias, sobre todo, a ofrecer una opción de uso gratuito más atractiva que la de su rival (los 125 créditos gratis iniciales de Runway no se renuevan, mientras que los 30 de Pika lo hacen diariamente), lo que lo ha dotado en poco tiempo de una gran comunidad de usuarios muy activos.

Como en el caso anterior, destaca a la hora de dotar de movimiento a imágenes preexistentes.

Stable Video

Stable Video Diffusion, de Stability AI, es el equivalente en movimiento de Stable Diffusion, el modelo generador de imágenes open source por excelencia. Y, como éste, puede ser personalizado para nuestros propios usos e instalado localmente (si nuestro hardware lo permite). Esto es algo que, posiblemente, Sora nunca ofrezca, por lo que cualquier avance de esta IA es algo a ser celebrado.

Stability también ofrece este modelo en su propia plataforma, disponible sólo en fase beta para algunos usuarios (hay lista de espera).

Curiosamente, según han denunciado varios tuiteros, Stability lanzó una noticia en su web, así como un tuit, anunciando la actualización 1.1 de Stable Video Diffusion también ayer por la noche, como Sora. Pero, a los pocos minutos de hacerlo, ambas publicaciones desaparecieron.

No sabemos si alguien le dio a una tecla que no debía o si optaron por replantear el anuncio a la vista de la enorme diferencia de calidad entre una y otra IA. Aquí está el vídeo, rescatado por un usuario:

Sin embargo, al igual que el de Runway, el CEO de Stability AI, Emad Mostaque, valoró positivamente el lanzamiento de Sora en X: "Eres un mago, Sama", afirmó, en referencia al nombre de usuario de Sam Altman, CEO de OpenAI.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

