NVIDIA tiene sus propios cursos online para aprender inteligencia artificial gratis desde cero: estos son los mejores

NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más importantes en lanzarse al segmento de la inteligencia artificial y no hay mejor muestra que su versión de ChatGPT llamada Chat with RTX o su IA para mirar a los ojos en videollamadas aunque no lo estés haciendo. Y es que NVIDIA se ha hecho fuerte en la era de la inteligencia artificial con sus centros de datos y sus chips con IA.

Así que si NVIDIA lanza cursos para aprender inteligencia artificial, merece la pena tenerlos en el radar y si además algunos son gratis, pues mejor que mejor para iniciarse o seguir adquiriendo conocimientos: estos son los mejores que puedes empezar en cualquier momento y estés donde estés, ya que son online.

Los cursos llegan de la mano del NVIDIA Deep Learning Institute y se dirigen tanto a personas individuales que quiera aprender a su propio ritmo, pero también a organizaciones que quieran ampliar los conocimientos de la plantilla. Algunos cursos incluyen un certificado de competencia que puedes añadir a tu CV.

Los mejores cursos gratis online de IA de NVIDIA

IA Generativa explicada . Es el curso base para iniciarse en el mundo de la inteligencia artificial y no solo saldrás de dudas sobre lo que es, sino también su funcionamiento, aplicaciones, los desafíos y oportunidades que conlleva en solo dos horas. Apúntate aquí.

. Es el curso base para iniciarse en el mundo de la inteligencia artificial y no solo saldrás de dudas sobre lo que es, sino también su funcionamiento, aplicaciones, los desafíos y oportunidades que conlleva en solo dos horas. Apúntate aquí. Comienza con la IA en Jetson Nano . Este curso de ocho horas de duración se centra en las posibilidades de la IA aplicada en el kit para devs NVIDIA Jetson Nano, que permite ejecutar múltiples redes neuronales en paralelo. La idea es crear un proyecto de clasificicación de aprendizaje produndo con modelos de visión por computadora. Apúntate aquí.

. Este curso de ocho horas de duración se centra en las posibilidades de la IA aplicada en el kit para devs NVIDIA Jetson Nano, que permite ejecutar múltiples redes neuronales en paralelo. La idea es crear un proyecto de clasificicación de aprendizaje produndo con modelos de visión por computadora. Apúntate aquí. Creación de agentes RAG para LLM. Si ya conoces los grandes modelos de lenguaje, tienes experiencia en prompting, conocimientos intermedios de Python, entonces este curso de ocho horas podría interesarte. Se centra en la popularización de los LLM mediante conversaciones y lo que requieren, proponiendo cómo implementar un sistema de agente para satisfacer la demanda de clientes en ocho horas. Apúntate aquí.

Si ya conoces los grandes modelos de lenguaje, tienes experiencia en prompting, conocimientos intermedios de Python, entonces este curso de ocho horas podría interesarte. Se centra en la popularización de los LLM mediante conversaciones y lo que requieren, proponiendo cómo implementar un sistema de agente para satisfacer la demanda de clientes en ocho horas. Apúntate aquí. Mejora tu LLM con generación aumentada de recuperación (RAG). La RAG es una arquitectura de extremo a extremo empleada para optimizar la salida de un LLM con datos dinámicos. Si tienes conocimientos de LLM y los elementos de NVIDIA, puedes cursarlo en solo una hora. Apúntate aquí.

(RAG). La RAG es una arquitectura de extremo a extremo empleada para optimizar la salida de un LLM con datos dinámicos. Si tienes conocimientos de LLM y los elementos de NVIDIA, puedes cursarlo en solo una hora. Apúntate aquí. Construir un cerebro en 10 minutos . Literalmente el NVIDIA DLI propone este curso de solo 10 minutos de duración para quienes tengan conocimientos de Python, tiempo suficiente para explorar cómo es el aprendizaje de las redes neurales con datos y qué matemáticas tienen detrás. Apúntate aquí.

. Literalmente el NVIDIA DLI propone este curso de solo 10 minutos de duración para quienes tengan conocimientos de Python, tiempo suficiente para explorar cómo es el aprendizaje de las redes neurales con datos y qué matemáticas tienen detrás. Apúntate aquí. Creación de aplicaciones de vídeo AI en el borde de Jetson Nano. Como el anterior, este curso de ocho horas está enfocado en la aplicabilidad de la IA en el kit de devs Jetson Nano de NVIDIA, en este caso para vídeo. Así, la idea es usar IA para entender y reconocer elementos de los vídeos, más concretamente, para crear nuevos proyectos que extraigan información significativa de transmisiones de vídeo mediante el análisis con IA. Apúntate aquí.

Puedes consultar todos los cursos de IA/LLM de NVIDIA, tanto gratis como de pago, y sus condiciones en su web.

Portada | Smartmockups y NVIDIA

