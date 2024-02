Harvard tiene 12 cursos gratis sobre IA y programación: tienes todo el año para hacerlos y puedes apuntarte ya

A día de hoy formarte te puede salir completamente gratis en internet gracias a los cursos que ofrecen diferentes empresas sobre todo en el campo de la computación. Google es uno de los ejemplos más claros con cursos centrados en inteligencia artificial, pero la prestigiosa Universidad de Harvard también cuenta con una serie de cursos completamente gratuitos que puedes hacer a lo largo del año.

En el caso de que no sepas bien de qué trata el mundo de la inteligencia artificial o de la programación, no tienes que gastar dinero para "probar" si te gusta o no. Estos cursos tan prestigiosos están disponibles de manera gratuita con un contenido de calidad.

12 cursos de calidad y totalmente gratis

La temática de estos cursos que se pueden hacer a lo largo de todo el año va desde la programación con los lenguajes más populares como Python hasta otros que están centrados en Machine Learning. Estos se desarrollan a través de la ya conocida plataforma edX.

edX es conocida por ser una web que usan las universidades más prestigiosas de diferentes países para ofrecer cursos de relevancia en diferentes campos como tecnología, arquitectura, arte, biología, administración de empresas y un largo etcétera. En definitiva, vamos a poder encontrar cursos de prácticamente todo lo que quieras.

Pero si nos centramos en los cursos que ofrece Harvard y por los que no vas a tener que pagar nada por acceder a su temario, vamos a encontrar los siguientes:

Es importante destacar que todos estos cursos cuentan con el material en inglés, tanto los textos como los vídeos que ofrecen o los test de evaluación. Si bien, puede ser también una excusa perfecta para poder aprender este idioma que es básico en el caso de querer dedicarse a este campo de la tecnología.

Además de ello, los cursos al ser totalmente gratuitos no cuentan con una certificación oficial al concluirlos. Esta certificación se va a poder descargar únicamente si se paga por ella. Pero como hemos dicho antes, lo importante en este caso es acceder a los contenidos y comprobar si es algo que te llama la atención para poder seguir formándote en esa vía.

