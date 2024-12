OpenAI lanza Sora: la IA más esperada del año es tan brutal como esperábamos, pero hay una mala noticia (y otra buena)

OpenAI acaba de anunciar el lanzamiento comercial de Sora, su inteligencia artificial generativa de texto a vídeo. En febrero de este año mostraron sus primeras pruebas, que fueron un paso más allá de lo que creíamos que se podía hacer este año. De hecho, lo que hoy ponen en las manos del público no es Sora, sino Sora Turbo, una versión mucho más rápida, según OpenAI.

Era mucha la competencia que le había salido a Sora en este tiempo, especialmente procedente de China, pero finalmente OpenAI ha vuelto a demostrar que está por encima del resto en lo que respecta a innovación en modelos de IA, y ofrece una consistencia que no hemos visto en vídeos generados por rivales como Gen-3 Alpha de Runway.

En Explore hay ejemplos increíbles de lo que se puede hacer con Sora desde hoy (que tiene límites)

Lo primero que ha enseñado OpenAI (con Sam Altman y otros ingenieros en escena) es Explore, un repositorio donde los usuarios pueden descubrir y compartir sus creaciones. Como la generación de vídeo va a ser complicada, acompañan a los vídeos los prompts introducidos para llegar a crear algo así.

En esta vista vemos creaciones destacadas y recientes, actualizadas según OpenAI de forma constante según se van subiendo.

La sección 'Explore' de Sora

Desde OpenAI reconocen que la Sora que hoy llega no está exento de limitaciones, mencionando específicamente algunas de las críticas para un modelo así:

La versión de Sora que estamos desplegando tiene muchas limitaciones. A menudo genera físicas poco realistas y tiene dificultades con acciones complejas que se desarrollan durante largos periodos. Aunque Sora Turbo es mucho más rápido que la versión preliminar de febrero, seguimos trabajando para que la tecnología sea asequible para todos.

Sobre la parte de los deepfakes y los derechos de autor no ha habido una explicación profunda, pero sí algunas pinceladas. Desde OpenAI afirman que bloquearán creaciones maliciosas y dañinas como materiales de abuso infantil y deepfakes sexuales, para lo que limitan las subidas de vídeo con personas. En un futuro, quieren que llegue a más usuarios a medida que logren pulir los problemas asociados a los deepfakes.

En este sentido, todos los vídeos de Sora son creados con metadatos C2PA, que permiten verificar que un vídeo ha sido creado con Sora. Además, incluyen marcas de agua y cuentan con una herramienta para que los usuarios puedan analizar si el vídeo ha sido creado con Sora.

La parte buena: no hay que pagar un extra por Sora (si ya pagabas)

Sam Altman ha anunciado que si tienes una cuenta de ChatGPT Plus (20 euros al mes), tienes Sora incluido. Eso sí, solo podrás generar 50 vídeos por mes, que suponen 1000 créditos. Para estos usuarios, los vídeos tendrán una resolución 720p y una duración máxima de cinco segundo.

Si pagas la nueva suscripción de 200 euros de ChatGPT Pro, tienes generación ilimitada de vídeos "relaxed" (de generación más lenta), y 500 generaciones rápidas. Pero hay más, la resolución crece hasta 1080p y la duración hasta 20 segundos. Además, los usuarios podrán generar cinco vídeos de forma simultánea.

Por último, ChatGPT Pro permite descargar los vídeos sin marca de agua, algo imprescindible en creación de contenidos amateur o profesional. Todos los usuarios, incluso los gratuitos, podrán acceder al feed de vídeos de Explore.

La mala noticia: Sora no llega a la UE, pero OpenAI está trabajando en ello

En su web de soporte, OpenAI ha anunciado a qué países llega Sora. Y hay malas noticias: la inteligencia artificial no llegará a la Unión Europea. Sam Altman ha dicho que están trabajando duro en que ocurra pronto, pero por el momento no estarán. Luego, de forma separada, ha mencionado que tampoco están en otros países donde no les es posible estar, en referencia a China y otros sospechosos habituales.

Imagen | OpenAI

