Cobrar por compartir torrents, el nuevo dueño de BitTorrent quiere motivar a los seeders con dinero

Hace poco se confirmaron los rumores de la venta de BitTorrent y ahora sabemos que la empresa y todas sus aplicaciones han pasado a formar parte de TRON, una de las startups de criptomonedas más grandes de la actualidad.

Justin Sun, su fundador, ya tiene algunos planes más que interesantes para la plataforma, entre ellos se encuentran formas de "incentivar a los seeders para que compartan más allá de por su simple altruismo".

Please Seed!

Ese tiene que ser el mensaje que más gente ha leído a la hora de descargar un torrent. Y es que en el mundo del P2P nada funciona si no compartes, es decir, si no hay seeders (los que siembran las partes de los archivos) o no descargas nada, o descargas muy lento.

Cuando descargamos un torrent a la vez estamos compartiendo partes, pero la mayoría de la gente actúa como leecher, es decir, descargan, pero una vez que terminan, dejan de compartir. La gente que hace de seeder todo el tiempo, lo hace principalmente porque quiere compartir, de ahí que Sun lo llame "altruismo".

Al criptomillonario le parece que hay espacio para incentivar más a los seeders, y pues lo primero que se nos viene a todos a la mente es dinero.

Al integrar la red de TRON dentro de BitTorrent, queremos mejorar sobre la base del altruismo que existe actualmente. En este momento no hay incentivos para que los pares que han completado una descarga continúen compartiendo. Tenemos la intención de extender recompensas a los pares que compartan torrents, inyectando más recursos en el ecosistema torrent.

Lo más probable es que la idea tenga que ver con recompensar con TRON (TRX) a los usuarios de BitTorrent que compartan. Una criptomoneda con una capitalización de mercado de más de 2.200 millones de dólares.

Pagarán los leechers

Si esto tiene el efecto deseado supondría un aumento del ancho de banda disponible, lo que se traduciría en descargas más rápidas para todos y contenido más duradero.

Pero, ¿quien va a pagar por eso?, probablemente quienes descarguen. Ya vemos que lo del altruismo no es precisamente el modelo de negocio de TRON. Lo que abre la posibilidad de empezar a cobrar a quienes descargan.

Pero aunque ya haya quien esté pegando el grito al cielo por eso de pagar por torrents (todo era lindo cuando ibas a cobrar nada más), la idea también abre las posibilidades de que contenido legítimo entre en la plataforma. Como lo da a entender el mismo Sun:

La integración de BitTorrent y TRON ofrecerá nuevas posibilidades para el pago global y la liquidación de contenido en línea. Los creadores de este contenido podrán alcanzar cientos de millones de usuarios en todo el mundo a través de esta red descentralizada sin intermediarios.

Habrá que esperar a ver en que resulta todo esto. Pero, la idea está sembrada.

Vía | Torrent Freak

