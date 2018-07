Es oficial, el 'criptomillonario' detrás de TRON ha comprado BitTorrent

A pesar de su enorme base de usuarios y de los esfuerzos de BitTorrent por pasarse a modelos de negocios legítimos, la empresa nunca logró capitalizar del todo ni convertirse en el gigante multimillonario que sus inversores esperaban.

Ahora, la plataforma termina siendo adquirida por una startup bastante de moda, TRON, una de las empresas de criptomonedas más llamativas actualmente, con una capitalización de mercado de 2.500 millones de dólares.

Proud to announce @BitTorrent and @uTorrent are now part of the #TRON family. BitTorrent is supported by over 100M active users. Together we are building the future of the decentralized Internet! Stay tuned for updates #TRONBT $TRX @Tronfoundation https://t.co/mQQqUeOaHv pic.twitter.com/eSYY4lWsXI