El torrent activo más antiguo cumple 20 años: así fue cómo los creadores esta película ahorraron mucho dinero gracias al P2P

Hace 20 años, en un mundo en el que aún no existían YouTube, Netflix ni las conexiones de alta velocidad, un grupo de amigos en Nueva Zelanda dio vida a un homenaje a 'Matrix' con un presupuesto de apenas 800 dólares. Su relevancia para nosotros no recae en su condición de curiosa película 'fanmade', sino en el hecho de ser, hoy en día, el 'torrent' más veterano de la red homónima de compartición de ficheros P2P.

Estas dos décadas de disponibilidad para descarga son un hito histórico que refleja en qué medida la tecnología P2P transformó la forma en que compartimos y consumimos contenido en la actual era digital.

'The Fanimatrix' en la era pre-YouTube

En septiembre de 2003, un grupo de fans de 'Matrix' en Nueva Zelanda, con un presupuesto limitado (800 $, de los cuales la mitad se fue en compra una chaqueta de cuero) y grandes dosis de voluntarismo, completó la producción de 'The Fanimatrix'. La película, de tan sólo 16 minutos de duración, alcanzó cierta popularidad entre la comunidad de aficionados, logrando incluso su propia página de Wikipedia.

Pero, en una época en la que las conexiones a Internet eran lentas y caras, distribuir archivos de gran tamaño —y creednos, los 135 MB de 'Fanimatrix' eran "gran tamaño" en aquella época— constituía un desafío monumental…

…la banda ancha en Nueva Zelanda en 2003 era más lenta que una conexión Wi-Fi actual, los servicios de alojamiento masivo de vídeo como YouTube aún no existían, y el coste de contratar su propio hosting online resultaba prohibitivo.

135 MB, hoy en día, nos parecen algo insignificante: cualquier vídeo 4K corto que hacemos con el móvil ocupa eso

BitTorrent + Fanimatrix, combinación revolucionaria

Aquí es donde entra BitTorrent, una tecnología P2P que había sido creada por Bram Cohen tan sólo dos años antes, en 2001. BitTorrent revolucionó la distribución de ficheros al permitir a los usuarios descargar varias partes de un archivo desde múltiples fuentes simultáneamente.

Esto significaba que, a medida que más personas descargaban un archivo, más ancho de banda de carga estaba disponible para compartirlo con otros. Los creadores de 'The Fanimatrix' llegaron a la conclusión de que esa era una solución perfecta para distribuir su película de manera tan económica como eficaz.

'The Fanimatrix' fue un rotundo éxito, cosechando 70.000 descargas tan sólo en su primera semana. Hoy en día, la película ('The-Fanimatrix-(DivX-5.1-HQ).avi') sigue siendo accesible a través del torrent original —pese a estar ya disponible en YouTube— gracias a la dedicación de su creador, Sebastian Kai Frost, quien está comprometido a mantener viva esta pieza de historia digital.

BitTorrent, 20 años más tarde

BitTorrent no solo democratizó la distribución de contenido, sino que también se convirtió en una plataforma de referencia para compartir una gran variedad de contenidos, tanto con permiso de sus creadores como al margen de éste. Sin embargo, al margen de la popularidad de los contenidos disponibles en su red, su gran aportación (la distribución descentralizada) sigue siendo relevante hoy en día.

De hecho, aunque los servicios de streaming son ahora la opción más popular para acceder a películas online (son más rápidos, ofrecen menos complicaciones), BitTorrent sigue siendo una herramienta fundamental para la distribución, por ejemplo, de software de código abierto… o de aquellas obras cuyas mismas compañías productoras parecen decididas a borrar de Internet sólo por ahorrarse unos dólares.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Estas son las mejores aplicaciones para descargar torrents según el equipo de Genbeta y Webedia