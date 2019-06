Estas son las mejores aplicaciones para descargar torrents según el equipo de Genbeta y Webedia

Otorgar el título de mejor programa o aplicación para descargar archivos torrent, o cliente BitTorrent, es algo difícil de hacer, ante la cantidad de variedad que existe en el mercado. Unos usuarios valoran una funcionalidad, otros otra y, por último, está ese grupo que instala lo más sencillo y que simplemente funciona.

Hemos preguntado a los editores de Genbeta y Webedia sobre el que creen que es el mejor programa para descargar archivos torrent, con el que descargan los ficheros que aún buscan pese a la existencia de Spotify, Apple Music. Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Filmin.

Gabriela González, Editora senior de Genbeta

Cristian Rus, Editor en Applesfera

Toni Castillo, Editor Senior en Genbeta

Puedes descargar gratuitamente Transmission para macOS, Windows y distribuciones de linux desde su web oficial.

Yúbal FM, Editor en Xataka

José García Nieto, Editor en Xataka Android y Xataka Móvil

Aunque no suelo descargar muchos torrents, cuando lo hago utilizo qBittorrent. Los dos principales motivos son que no tiene anuncios y cuenta con una interfaz similar a la de uTorrent, que es el que usaba en los viejos tiempos. Además, tampoco ocupa mucho en el disco duro, nos 100 MB.

Puedes descargar gratuitamente qBittorrent para macOS, Windows y distribuciones Linux desde su web oficial.

César Muela, Coordinador editorial en Webedia

Llevo usando años µTorrent, desde que me cambié de BitTorrent, aunque ambos son de la misma empresa y tienen una interfaz calcada. Creo que hay muy pocas diferencias en la práctica entre ambos, aunque quizá la gente valore que uTorrent es más ligero que BitTorrent.

Tiene versión web (es decir, no hace falta que instales nada en tu PC si no quieres) y es compatible también con Linux (BitTorrent aún no). Más allá de eso, lo uso porque nunca me ha dado problemas y estoy muy acostumbrado a su interfaz.