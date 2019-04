Las mejores webs para descargar torrents que siguen funcionando en 2019

Las mejores webs para descargar torrents en 2019 son las sospechosas habituales. El problema alrededor de ellas, sin embargo, es que a menudo sus dominios se han visto afectados por cierres y acceder a ellas por la manera tradicional se ha convertido en una tarea que puede llegar a ser complicada.

Te contamos por qué elegir estas webs para descargar torrents en 2019 y, sobre todo, cómo acceder a ellas desde dominios que no han sido bloqueados de forma sencilla y prácticamente siempre posible gracias a las web "espejo" que no dejan de aflorar.

Las mejores webs para descargar torrents en 2019 si buscas contenido de todo tipo

Aunque hay webs para descargar torrents muy especializadas, según nuestra experiencia y las cifras que ofrece TorrentFreak, estas son las mejores y más visitadas webs del momento.

1337X

De entre la lista de webs para descargar torrents con más tráfico en 2019 que publicó TorrentFreak, 1337X se ha convertido en la más destacada de las que ofrece descargas de todo tipo. Su dominicio principal es 1337x.to y el de backup frente a bloqueos de dominio es 1337x.is, y en ellos puedes encontrar archivos de todo tipo, tanto de terceros como de usuarios de su comunidad que suben contenido propio. Además de separación por categorías de descargas torrent, como películas, series, juegos o música entre otras, y clasificaciones de lo más buscado, cuenta con un completo buscador que permite descargar archivos torrent o directamente con los enlaces magnet.

The Pirate Bay

The Pirate Bay, el sitio por excelencia para buscar y descargar torrents, ha caído desde el lugar hegemónico en el que seguía encontrándose en 2018, 15 años después de su aparición. El motivo es que el dominio principal, Thepiratebay.org, se encuentra bloqueado e inaccesible en muchísimos países, entre ellos España. La manera fácil de seguir accediendo a su web es a través de alguna de las webs que Torrents.io recoge en su lista de proxies para saltar el bloqueo. Se actualiza cada hora con el estado de las distintas opciones, y permite acceder a los mismos resultados de siempre de Thepiratebay.org. Otra alternativa para encontrar formas de entrar es a través de las opciones que ofrece Unblock Torrent.

RARBG

Descargar torrents en 2019 sigue siendo algo mejor en RARBG que en el resto, porque sus subidas propias de pelícuas son de las que más calidad ofrecen, siendo siempre un referente en lo que a lograr proporcionar una experiencia de visionado se refiere, en todas los formatos y resoluciones que ofrece en sus vídeos, desde 720p hasta 4K, donde es un auténtico referente. Como buscador, en el dominio Rarbg.to se ofrece más que contenidos como documentales, conciertos, series o películas, listando también juegos para ordenador. Alguna vez ha tenido problemas con torrents falsos, pero dónde no los hay.

Torrentz2.eu

Torrentz2.eu es un gran indexador para descargar torrents, pues a día de hoy ofrece más de 61 millones de archivos procedentes de 228 millones de páginas recogidas de 78 dominios. Presenta una interfaz tan limpia como un solo campo de búsqueda sin añadidos, para que encontrar lo que deseamos, sea el tipo de contenido que sea, resulte muy directo en los trackers públicos que maneja. Como siempre, ofrecerá los resultados ordenados por número de seeders, pero es posible establecer otros parámetros. En nuestra experiencia, resulta una de las mejores opciones extranjeras para encontrar contenido en nuestro idioma.

LimeTorrents

LimeTorrents, a través de su dominio Limetorrents.cc es otra de las web para descargar torrents en 2019 más recomendadas, y le avalan diez años a sus espaldas. A diferencia de por ejemplo RARGB, que tiene categorías algo desiertas, en Limetorrents es fácil encontrar contenidos muy recientes de calidad busques lo que busques, con más de 10 millones de archivos en su catálogo.

Extratorrent

En 2017, uno de los grandes momentos en lo que a descargas de torrents se refiere fue la caída de ExtraTorrent, que para muchos era la web perfecta para encontrar todo lo que buscaban. En aquel momento, Internet se llenó de clones maliciosos, pero un dominio se convirtió en su sucesor y fiel reemplazo, y no es otro que Extratorrent.ag. Como en sus viejos tiempos, un seguro para encontrar buen contenido y descargar torrents de películas, películas para adultos, series, música, juegos, anime, libros, software, etc.

Mejores webs para descargar torrents en 2019 si buscamos exclusivamente series y películas

Anteriormente hemos repasado las mejores webs para descargar torrents en 2019 si buscamos de todo. Sin embargo, hay webs que se han especializado en descargas de series y películas, y si es lo que deseamos obtener, ir directamente a estos dominios es lo más cómodo y directo.

EZTV.ag

Hablamos del sucesor de una mítica para los amantes de las series, porque en ella es donde se encontraron durante años y años los capítulos para descargar tras su emisión en Estados Unidos. Sin embargo, en 2015 tuvo que cerrar por un asunto legal. Actualmente, EZTV.ag es una web ideal para descargar series con la misma celeridad que antes, aunque sus dueños no son los mismos y mantienen desencuentros con otros de los grandes de la distribución de series, ETTV, que les acusan de robar.

ETTV

Como hemos visto, en el mundo de las descargas de torrent es común ver cierres y bloqueos de web. ETTV nació en Extratorrent, pero tras el cierre de esta abrió su propia web, que ahora mismo se puede encontrar en el dominio ETTV.online. Ofrece las series con gran velocidad, tanto las del cable tradicional como las obtenidas capturando la señal del streaming. En ETTV no solo se encuentran series, pero la incluimos en este apartado porque el resto de tipos de descargas no son su especialidad.

YTS.am

YTS, la web de YIFY, cerró hace ya cuatro años, en 2015. Fue otro de esos grandes golpes para millones de usuarios que cada mes acudían al dominio a descargar películas que ocupasen muy poco espacio. Pero como en el caso de Extratorrent, en la actualidad hay sucesor, y no es otro que YTS.am. El dominio es la antítesis de RARBG, en el sentido de que aquí no prioriza la calidad de imagen y sonido sobre lo demás, sino al contrario. No importa si lo que descargas aquí tiene resolución 720p ó 1080p, las películas siempre tendrán peor calidad de imagen por su bajo bitrate. Eso sí, son ideales para reproducir en smartphones y tablets.

Zooqle

Zooqle es, desde su dominio Zooqle.com desde hace algún tiempo, una de las webs para descargas torrent más recomendadas en series y en películas, por cómo etiqueta todos los contenidos según su resolución. Además cataloga las series según temporadas y capítulos, por lo que puedes elegir un episodio determinado y, una vez dentro, ver todas las versiones subidas. Si lo que quieres es ir al grano, esta es de las mejores.

EliteTorrent

Si lo que te interesan son los contenidos audiovisuales en español, EliteTorrent es tu web. Acaba de estrenar nuevo dominio en Elitetorrent.io tras un reciente bloqueo que también involucró a Mejortorrent o a Gnula, y en él la esencia es la de siempre, con los últimos estrenos en películas y series. Si los contenidos aún no están disponibles en español, podrás descargar en versión original.