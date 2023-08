Las mejores aplicaciones para descargar Torrents en Windows 10 y 11 en 2023

Con más de 20 años a sus espaldas, esta forma rápida y fiable de descargar archivos sigue entre nosotros y no parece que vaya a desaparecer en un futuro inmediato. Los torrents no pasan de moda principalmente por dos motivos: el primero es que internet y su capacidad para albergar archivos de todo tipo es inmenso y segundo, porque las velocidades de descarga no se ven afectadas si una fuente de origen es lenta o no está disponible. Si es tu primera vez, quieres retomar las descargas o simplemente buscas un buen programa para bajar torrents que funcione en Windows 10 u 11, sigue leyendo porque te listamos las mejores alternativas con sus principales características.

uTorrent

Pocas presentaciones necesita el programa de descarga de torrents por excelencia, una herramienta veterana (data de 2005) pero que no ha perdido su esencia: es sorprendentemente ligera (si la instalas con cuidado). Sirve tanto para Windows como para Mac y Android y un extra interesante: está disponible en versión web para que no tengas ni que descargarla siquiera, ideal para equipos que no son tuyos.

La versión gratis funciona bien, es funcional y no hace falta más para descargas, pero a cambio tendrás que ver anuncios y prestar atención durante la instalación para minimizar los programas extra que pueden instalarse. A lo largo de su historia ha tenido algún que otro problema de seguridad gordo, si bien que esté bajo el control de BitTorrent implica un soporte y actualizaciones decente, con sus respectivos parches.

BitTorrent

Es el cliente oficial de BitTorrent y también es una alternativa ligera y con anuncios (lo bueno es que a cambio es gratis). Entre sus bazas, una configuración tan simple que lo hace ideal para principiantes (pero va bien surtido en cuanto a opciones), una interfaz intuitiva y que puedes programar descargas. Asimismo, su funcionamiento es impecable.

Como curiosidad, la app de BitTorrent es una versión de uTorrent pero con otro nombre y aunque se parecen mucho en cuanto a funciones, tiene diferencias sustanciales como que está abierto a seeds (quienes comparten un archivo completo dentro de la red de torrents una vez han completado la descarga), comentarios y opiniones de la web.

qBittorrent

qBittorrent ofrece un interesante equilibrio entre velocidad y simplicidad a coste cero y sin anuncios. Así, mientras que algunos clientes de torrent ofrecen una ingente cantidad de funciones y otros apuestan por lo básico, este programa se encuentra justo en el medio, con la premisa de 'satisfacer las necesidades de la mayoría de usuarios usando la menor cantidad de CPU y memoria posible'.

El software viene con un buscador de torrents, reproductor multimedia, encriptación, filtrado de IPs, clasificación de torrents... resumiendo, es lo más parecido a la versión open source de uTorrent pero con menos bloatware. Está disponible para Windows 10 y 11, pero también macOS y Linux.

Vuze

Anteriormente conocido como Azureus, Vuze asegura ser el cliente de BitTorrent más potente que existe y la verdad es que apunta alto. Hay dos versiones, una más simple llamada Vuze Leap y la más completa, Vuze Plus. En ambos casos ofrecen descarga de torrents, reproductor multimedia y son compatibles con enlaces de descarga de archivos magnet. La diferencia radica en que la versión Plus incluye protección antivirus integrada y la posibilidad de previsualizar archivos.

Uno de los puntos fuertes de Vuze es su interfaz, ya que es clara y está diseñada con especial esmero, permitiendo que incluso las funciones más avanzadas estén claras (ideal para quien se está iniciando y busca exprimir al máximo esta forma de descarga). Asimismo cuenta con funciones de filtrado de IP, limitación de ancho de banda, buscador integrado y plugins para extender su funcionalidad.

Transmission

Si quieres descargar torrents sin más historias ni complicaciones, Transmission proporciona una velocidad de descarga rápida con una interfaz simple y bajo consumo de recursos. La guinda del pastel es que es open source.

La interfaz es intuitiva y básica, por lo que es buena opción para principiantes y además no descuida detalles como el acceso remoto, lo que viene bien para descargar archivos en el ordenador mientras controlas el proceso desde una tablet o un teléfono.

Eso sí, en el debe: vas a encontrar pocas funciones avanzadas que están presentes en las anteriores y la personalización es escasa.

Portada | Montaje con pantallazo y Smartmockups

