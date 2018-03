elementary OS Juno está cerca, la distro Linux con mejor enfoque en diseño muestra algunos de los cambios que llegarán este año

Han pasado casi dos años desde el lanzamiento de elementary OS Loki, la cuarta versión estable de esta popular distribución Linux que llegó en septiembre de 2016, y finalmente parece que estamos más cerca de una gran actualización: elementary OS Juno debería estar disponible en 2018 y su equipo nos ha permitido echar un vistazo a algunas de las novedades que se avecinan.

La que para algunos se ha estado convirtiendo en una de las distros más importantes, para otros va demasiado lento. En elementary siempre han tenido un modelo de desarrollo sin fechas claras para evitar promesas incumplidas. El "estará listo cuando esté listo" es su principal lema, pero es un arma de doble filo, especialmente en el mundo del software, donde si no estás empujando cambios y novedades constantemente puedes quedar fácilmente en el olvido.

Nuevo estilo oscuro para la app de Fotos

Personalmente he seguido la vida de esta distribución más de cerca que la de ninguna otra desde sus inicios. He probado todas las versiones, pero hace más de un año que no me emociono con elementary OS, entre Freya y Loki si bien hubo mucho trabajo, los usuarios no sentimos muchos cambios o novedades, y actualmente la distro se siente vieja y un tanto estancada.

elementary OS Juno huele fresco, huele a novedad, y si bien ya han explicado que no llegará en ningún momento antes del lanzamiento de Ubuntu 18.04 en abril de 2018, seguramente sí sea este año, algunos meses después de la llegada de última versión LTS de su distro madre.

elementary OS 5.0 "Juno"

En elementary también han decidido cambiar el número de las versiones, saltando de 0.4 a 5 directamente. Les pareció que ya era hora de poner un número más redondo que reflejara mejor el salto entre versiones en lugar de continuar con un 0.5 que da la impresión de no ser ni siquiera la primera versión grande.

elementary OS opera según tareas cumplidas en lugar de lanzamientos temporales. La primera de beta de Juno está casi lista, y cuando la tengamos entre nosotros solo faltará un pequeño paso para el lanzamiento estable. En el blog de la distro, Daniel Foré, fundador del proyecto, nos ha mostrado algunas de las novedades y la verdad es que pinta bastante bien.

Nuevo indicador de luz nocturna y temperatura de color

Por supuesto, mucho de lo hablado tiene que ver con el diseño de la distro y los cambios en la interfaz, después de todo estamos hablando del punto más fuerte de este sistema. elementary OS es una de las distribuciones Linux más bonitas y cuidadas que existen. Guarden sus antorchas fans de KDE.

Con Juno se ha añadido un icono de búsqueda al panel de aplicaciones y un mensaje que muestra el atajo de teclado necesario para lanzar el menú. También han mostrado varios ejemplos de cómo el wallpaper determina si se activa o no el nuevo modo de luz traslúcida.

Esto quiere decir que dependiendo del fondo que tengas el panel superior cambiará de color a uno más claro u oscuro, o completamente transparente.

El sistema detectará automáticamente si el área superior del wallpaper es más clara u oscura y se adaptará. También han mejorado los indicadores del sistema añadiendo animaciones a algunos, como la campanilla de notificaciones que ahora se mueve.

Aplicaciones propias de elementary OS como Music y Photos han recibido varias mejoras y su código se ha limpiado, además de que al fin al resuelto el problema con las portadas de los discos.

También se han añadido nuevas combinaciones de color para la terminal, y soporte para minuaturas en alta definición en la app de Fotos. Una función importante que hará su debut en Juno es la de luz nocturna, que podrás programar según la hora para ajustar la temperatura de color de la pantalla.

Cinema, una app creada para elementary OS por el desarrollador Artem Anufrij

En elementary también están dando especial amor a su centro de aplicaciones, uno de sus principales objetivos es el de enriquecer su propio ecosistema de apps, y siempre están destacando el trabajo de desarrolladores que crean apps específicamente para elementary OS.

Fecha de llegada: "No antes de abril del 2018"

Pocas distros tienen tanto interés en contar con apps de calidad que además luzcan bien y sean consistentes con el diseño del sistema operativo. Siempre ha sido uno de los pilares de elementary, pero es una montaña bastante difícil de escalar.

De momento elementary OS Juno continua en constante desarrollo y la única fecha que tenemos hasta ahora es simplemente "no antes de abril del 2018", pero si estás imágenes muestran algo, es que está cerca y luce bastante genial.

