Ya está disponible el kernel Linux 6.0: una de las versiones con más commits y la última antes de que llegue el soporte para Rust

Habemus nueva serie del kernel Linux, la 6.x. Linus Torvalds ha anunciado hace unas horas el lanzamiento de la versión 6.0 del kernel tras dos meses de desarrollo. Torvalds, que lleva siendo responsable del desarrollo de Linux desde que lo creara hace 3 décadas, quiso rebajar las expectativas de presenciar grandes cambios a raíz del cambio de numeración cuando se presentó la primera 'release candidate', en agosto:

"A pesar de todo, no hay nada fundamentalmente diferente en este lanzamiento. [...] el cambio de número de versión principal tiene más que ver con que me he quedado sin dedos de manos y pies que con cualquier gran cambio relevante".