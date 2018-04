'GameMode', una herramienta para mejorar el rendimiento de los videojuegos en Linux de forma automática

La distribuidora de videojuegos Feral Interactive, la misma que está por traer Rise of the Tomb Rider a Linux y que ya ha publicado más de un par de docenas de títulos para la plataforma, ha anunciado una nueva herramienta en la que están trabajando llamada 'GameMode'.

Su función sería optimizar el rendimiento de los videojuegos en Linux bajo demanda. Lo que hace de momento es automatizar la frecuencia del CPU y ponerla en modo rendimiento una vez que ejecutamos el juego.

En la página del proyecto en GitHub explican que fue diseñada principalmente como una solución temporal a los problemas que se presentan en Linux con los controladores de Intel y AMD y las funciones de ahorro de energía del CPU. Buscan una forma de hacer que el juego pueda aprovechar mejor el poder de procesamiento.

La instalación de momento es manual y probablemente no la solución que estabas esperando. Pero planean integrarla directamente en los videojuegos que lancen a futuro y donde el usuario no tendrá que hacer nada, es lo que piensan hacer con Rise of the Tomb Rider cuando salga.

Si te animas a instalarla deberás primero instalar el paquete en tu distro, hay disponibles para Ubuntu, Fedora y Arch. Luego deberás precargar el paquete de forma manual para cada juego. Así que no es lo ideal. Sin embargo, es algo que podría ser útil para algunos usuarios, especialmente los que juegan en ordenadores portátiles.

Ubuntu

apt install meson libsystemd-dev pkg-config ninja-build

Arch

pacman -S meson systemd

Fedora

dnf install meson systemd-devel pkg-config

wget https://github.com/FeralInteractive/gamemode/archive/1.0.tar.gz && tar -xvf 1.0.tar.gz cd gamemode-1.0 ./bootstrap.sh

Luego de instalar debes precargar libgamemodeauto en el juego con el siguiente comando:

LD_PRELOAD=/usr/\$LIB/libgamemodeauto.so ./game

Donde ./game es el directorio del juego.

