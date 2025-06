Ahora ChatGPT puede acceder a tus documentos de Drive o Dropbox. Es muy útil, pero hay cuestiones de privacidad que inquietan

OpenAI acaba de lanzar una herramienta para su IA que nos puede venir de gran ayuda. Y es que la compañía ha anunciado y lanzado nuevas funciones que permiten a ChatGPT conectarse directamente con nuestros servicios de almacenamiento en la nube.

La compañía ha anunciado que su asistente de IA puede ahora acceder y consultar información almacenada en Google Drive, Dropbox, Box, SharePoint y OneDrive, convirtiendo a ChatGPT en una herramienta capaz de "conversar" con nuestros propios documentos.

Una nueva forma de interactuar con nuestros datos

Esta actualización permite a los usuarios realizar consultas específicas sobre sus archivos almacenados. ChatGPT no solo busca la información, sino que la estructura y presenta de forma clara. Por el momento se ha reservado para el entorno empresarial y educativo, respetando los permisos de acceso existentes en cada organización e incluyendo citas a los documentos originales.

Imagen: OpenAI

Las nuevas funciones se dividen en varios tipos de conectores. Según informa la compañía en su documento de soporte, los conectores de búsqueda rápida están diseñados para tareas cotidianas, permitiendo encontrar archivos específicos o sintetizar contenido de múltiples fuentes. Por otro lado, los conectores de investigación profunda (a través de Deep Research) están pensados para análisis más complejos que requieren examinar múltiples fuentes simultáneamente, generando informes completos con citas a los documentos originales.

Grabación de reuniones y toma de notas automática

Además de la conexión con servicios de almacenamiento, OpenAI también ha introducido un modo de grabación que permite a ChatGPT tomar notas automáticamente durante reuniones, sesiones de brainstorming y demás. Esta función genera transcripciones con marcas temporales y permite consultar posteriormente la información de las notas.

Estas funciones son parte de la estrategia de OpenAI para conquistar el segmento empresarial mediante herramientas impulsadas por IA. La compañía ha anunciado que ha pasado de tener 2 millones de usuarios empresariales de pago en febrero a 3 millones en la actualidad, compitiendo directamente con gigantes tecnológicos como Google, Microsoft o Amazon.

Ethan Mollick, profesor en Warton y experto en IA, afirma en una publicación en X que estas funciones podrían “suponer un shock para el mercado”, especialmente porque la capacidad de "hablar con documentos" es una de las implementaciones más populares de IA en grandes organizaciones. Mollick asegura que la combinación de facilidad de uso, bajo coste y la potencia de los modelos más avanzados de OpenAI podría desbancar a muchas soluciones existentes especializadas en este tipo de análisis documental.

De momento la cosa se queda en entornos empresariales y educación

De momento, cabe recalcar que estas funciones avanzadas no están disponibles para todos los usuarios. La grabación de reuniones está limitada exclusivamente a usuarios de ChatGPT Team, un plan de suscripción que cuesta 25 dólares por persona al mes con una suscripción anual mínima de dos usuarios. Las conexiones con servicios de almacenamiento están disponibles para usuarios de ChatGPT Team, Enterprise o Edu.

Los conectores admiten actualmente la mayoría de tipos de archivo comunes, incluyendo TXT, PDF, CSV, XLSX, PPTX y DOCX, aunque por el momento no ofrecen soporte para análisis de imágenes o PDFs visuales.

Hay cuestiones de privacidad importantes

Uno de los aspectos más sensibles de estas nuevas funciones es el tratamiento de los datos personales y empresariales. Según cuenta la compañía en su documento de soporte, cuando se habilita un conector, ChatGPT puede enviar y recibir información de la aplicación conectada para encontrar contenido relevante y utilizarlo en sus respuestas. Esto significa que la IA tiene acceso potencial a información muy sensible almacenada en nuestros servicios de nube.

OpenAI establece diferentes políticas según el tipo de usuario. Para clientes de ChatGPT Team, Enterprise y Edu, la compañía asegura que no utiliza la información accedida desde los conectores para entrenar sus modelos. Sin embargo, para usuarios de ChatGPT Free, Plus y Pro, la información podría utilizarse para el entrenamiento de modelos si tienen activada la configuración "Mejorar el modelo para todos".

Además, si un usuario tiene habilitada la función "Memoria" de ChatGPT, el sistema puede recordar información relevante accedida desde los conectores, y también puede utilizar esta información para acelerar las búsquedas web cuando se proporcionan respuestas.

