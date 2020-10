Google e Intel advierten de una vulnerabilidad en Linux que permite tomar control de un equipo a través del Bluetooth

BleedingTooth es el nombre que se les ha dado a un grupo de vulnerabilidades zero-click en el subsistema Bluetooth de Linux que pueden permitir a un atacante remoto y no autenticado ejecutar código arbitrario en el sistema con privilegios de kernel, lo único necesario es que el equipo tenga el Blueetooth encendido y que el atacante esté a corta distancia, o al menos a la distancia de rango del dispositivo Bluetooth.

Las vulnerabilidades fueron divulgadas por Intel como de alta severidad puesto que los fallos afectan a BlueZ, la pila de software que implementa de forma predeterminada todos los protocolos y capas centrales de Bluetooth para Linux.

BlueZ se usa en ordenadores portátiles, y otros productos como los del Internet de las cosas, que vale destacar casi nunca son actualizados. Esta vulnerabilidad no requiere que el usuario haga nada, ni un click en falso, solo que el Bluetooth esté encendido.

Es poco lo que se sabe sobre BleedingTooth, y de momento solo tenemos el breve anuncio de Intel, junto a un tweet de Andy Nguyen, ingeniera de seguridad de Google, en el que muestra un vídeo corto mostrando el fallo siendo explotado en Ubuntu:

Nguyen explica que pronto estará disponible un post en el blog de seguridad de Google. Es importante destacar aquí que tanto esta ingeniera como Matthew Garret, otro ingeniero de seguridad en Google, han llamado la atención al cambio en las recomendaciones iniciales de Intel.

Intel inicialmente había publicado el pasado domingo, que la forma más efectiva de parchear las vulnerabilidades era actualizar al kernel de Linux 5.9, uno que recordemos fue liberado apenas el pasado fin de semana. Garret también se queja de que las distros no fueron notificadas con antelación y por ende tampoco pudieron producir parches que estuviesen listos para el lanzamiento.

Intel just disclosed a bunch of Linux Bluetooth vulnerabilities (https://t.co/B5G5Oxrnr5), but:

1) Despite claiming the fixes are in 5.9, they aren't

2) Distributions weren't notified so didn't have backported patches ready to release