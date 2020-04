Por qué Linux triunfa en todo menos en el escritorio

Linux es líder absoluto en supercomputación, es mucho más usado que Windows en servidores, y en 2017 Android se convirtió en el sistema operativo más usado, sobrepasando a Windows por primera vez en la historia. Ese triunfo de Android también es un triunfo de Linux.

Pero en el escritorio, en el escritorio la historia es una muy distinta, una que el mismo Linus Torvalds considera su fracaso personal. El creador de Linux lo inició como un sistema operativo de escritorio y es justamente esa la única área en la que Linux no domina.

La pregunta que muchos se hacen desde hace años y se siguen haciendo hasta el sol de hoy, es ¿por qué?, ¿por qué el año de Linux en el escritorio no llega?. Para responder esta pregunta, quien mejor que el mismo Linus Torvalds.

Navegando por el mar de vídeos de YouTube, hace poco me conseguí con un pequeño segmento de una ronda de preguntas y respuestas en la que participó Torvalds en el 2012. Ahí le preguntaron justamente por qué Linux no domina en el escritorio, y su respuesta fue extremadamente simple y tiene todo el sentido del mundo: nadie quiere instalar un sistema operativo en sus máquinas.

La razón por la que el escritorio es tan difícil de conseguir es porque la mayoría de los consumidores no quieren instalar un sistema operativo en sus máquinas. Y eso no es algo que se centre solo en los ordenadores, la mayoría de la gente tampoco quiere instalar un sistema operativo en su móvil. La razón por la que Linux es exitoso en los móviles no es porque tienes 900.000 personas descargando imágenes de disco para instalar en sus smartphones todos los días, es porque el sistema viene preinstalado en el dispositivo. Y eso nunca ha pasado en el mercado de escritorio y es realmente muy difícil lograr que pase.