Linux, cada vez más 'gamer': el 75% de los 1.000 videojuegos más populares de Steam son compatibles con el sistema operativo libre

Hace tres años, Valve Software, la compañía desarrolladora de la plataforma de videojuegos Steam (y de grandes éxitos como Half-Life), anunció la puesta en marcha de un plan para mejorar la compatibilidad con Linux de aquellos juegos 'sólo para Windows' que ofrecía a sus usuarios.

Steam Play, un cliente multiplataforma lanzado en 2010 con el fin de que los usuarios no tuvieran que comprar una copia diferente para cada plataforma de sus juegos favoritos, sería en eje en torno al cual girarían esos planes.

Para ello, dicho cliente incluiría Proton, una versión modificada de Wine (Wine Is Not an Emulator, un software usado en Linux para ejecutar aplicaciones Windows) desarrollada conjuntamente entre Valve y Codeweavers.

Lo que separa a Proton del resto de forks de Wine enfocados a videojuegos radica en sus implementaciones de Direct3D sobre la API de Vulkan: DxVK (para DirectX 9-11) y VK3D (para DirectX 12). Esto se traduce en una mejora notable de la compatibilidad que permite ejecutar un amplio catálogo de títulos, incluso cuando no están oficialmente disponibles para Linux.

Un vistazo a… LINUX y GNU: LINUX: QUÉ ES y CÓMO FUNCIONA

Porcentaje de compatibilidad creciente gracias a Proton

Pero, ¿cómo de amplio exactamente es este catálogo? Hace unos meses la cifra se situaba en torno a los 14.000. Para hacernos una idea de cómo está la situación a día de hoy, podemos recurrir a ProtonDB, una base de datos independiente que lleva años realizando un seguimiento de la compatibilidad gracias a informes remitidos por los usuarios…

…y la conclusión si evaluamos los 1000 juegos más populares de Steam (de entre el total de 21.000 de los que existen datos remitidos por los usuarios), el 75% de los mismos son considerados 'compatibles' con Linux.

Esta calificación de 'compatible' se concede con base a una escala de seis grados de compatibilidad, que —dejando de lado los juegos nativos— establece grados como 'platino' y 'oro' (sin problemas), 'plata' (problemas menores) y 'bronce' (posibilidad de fallos relevantes):

Por desgracia, como puede verse en el gráfico, al evaluar únicamente los 10 videojuegos más populares, el porcentaje de los que se ejecutan sin problemas relevantes en el sistema operativo del pingüino cae por debajo de la mitad, hasta un mero 40%.

Si tienes interés por comprobar el grado de compatibilidad con tu distribución Linux de los juegos que has adquirido a través de Steam, te recordamos que Protondb cuenta con una función de búsqueda que los jugadores de Linux pueden usar para verificar el estado de cada juego.

De hecho, para no verte obligado a revisar los títulos uno a uno, también puedes conectar, directamente, tu cuenta de Steam con ProtonDB para saber el estado de los juegos de tu librería. En un minuto podrás hacerte a la idea de un vistazo de cuántos títulos podrás jugar en tu Linux: