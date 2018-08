Valve estaría trabajando en una herramienta similar a Wine para que podamos jugar juegos para Windows en Linux

Código descubierto por Steam Database, un repositorio que se encarga de rastrear justamente la base de datos de Steam, señala que Valve estaría trabajando en un grupo de herramientas de compatibilidad para hacer posible la ejecución de videojuegos para Windows en plataformas Linux, probablemente de forma similar a como funciona Wine.

Al menos eso indican las descripciones de un servicio específico llamado Steam Play, este "instalará automáticamente las herramientas de compatibilidad que te permitirán jugar juegos de tu librería que fueron creados para otros sistemas operativos".

El código también hace referencia a un modo compatibilidad, con varios elementos de interfaz de usuario, un menú de ajustes, y lo que parece ser la posibilidad de forzar que se mantenga encendido.

Steam Play sería un modo de compatibilidad que instalaría automáticamente todo lo necesario para que podamos jugar videojuegos solo para Windows dentro de Linux

Ese modo compatibilidad permitiría usar juegos que no han sido probados ni verificados para la plataforma actual. Lo que usualmente se refiere a juegos para Windows que no tienen port especial para Linux. Y por supuesto, incluye su correspondiente advertencia de que podría no funcionar como es experado y además causar problemas conlos juegos, incluyendo cuelgues y perdida de partidas guardadas.

Valve también tiene un Manifiesto de Compatibilidad para el beta testing con un buen número de cambios, aunque la última actualización fue hecha hace dos meses. Igual de interesante, como apuntan en VG247, es el hecho de que ninguno de los paquetes hacen referencia a herramientas como Wine o DOSBox, así que Valve muy bien podría estar trabajando en su propia solución propietaria.

De hacerse realidad sería una opción interesante, teniendo en cuenta que Steam para Linux realmente nunca ha terminado de arrancar a pesar de que tenemos muchos juegos para la plataforma, y SteamOS luce bastante abandonado, con unas Steam Machines que Valve básicamente enterró en su tienda.

