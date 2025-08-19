HOY SE HABLA DE

En la era de la nube, hay quien ha dado un giro inesperado: almacenar sus archivos en Blu-Rays. Es mejor de lo que parece

  • La preocupación de este usuario sobre la vulnerabilidad de los sistemas online lo llevó a buscar una solución de almacenamiento 'en frío' para sus archivos más preciados

  • Para los entusiastas de la tecnología y aquellos con una fuerte necesidad de respaldos offline, los M-Disc ofrecen una combinación única de longevidad y fiabilidad

Blueray
Hoy en día, el almacenamiento en la nube es la referencia cuando se trata de guardar grandes cantidades de datos, y el debate suele girar únicamente en torno a por qué plataforma apostar.

Sin embargo, Marco Arment, del podcast Accidental Tech Podcast (ya hemos hablado antes de ellos), explora una alternativa a menudo pasada por alto: los discos Blu-ray grabables (específicamente los de formato M-Disc), como una forma de almacenamiento 'offline' a largo plazo.

Los discos ópticos alguna vez fueron el medio preferido para el almacenamiento de datos, pero hoy en día han caído en desuso debido a su capacidad limitada, en contraposición a lo que nos ofrece la nube.

Pero, dichos discos siguen siendo una alternativa a considerar para aquellos que buscan capas adicionales de protección para datos insustituibles (como fotos y vídeos familiares) en caso de las plataformas cloud sufran algún gran problema (como hackeos).

Los M-Discs como alternativa

Los M-Disc, concretamente, ofrecen una razón convincente para reconsiderarlos: a diferencia de los discos grabables convencionales (CDs, DVDs, etc) en que, mientras que éstos almacenan datos mediante la alteración de una capa orgánica que con el tiempo puede degradarse, los M-Disc utilizan una capa de grabación compuesta de un material inorgánico y resistente, lo que le da una vida útil mucho más larga, teóricamente de hasta 1000 años.

Además, mientras que los primeros discos Blu-ray tenían una capacidad de 25-50 GB, los nuevos M-Discs BDXL pueden almacenar hasta 100 GB, una mejora significativa... si bien es cierto que aún constituye una limitación para quienes tienen terabytes de datos listos para guardar.

Retos y obstáculos de optar por este método

Arment reconoce que su colección de fotos de 1 TB, requiere de múltiples discos y de una gestión cuidadosa de los datos en fragmentos manejables. Esto puede ser lento y engorroso, aunque él mismo optó por un método basado en el uso de

  • Apple Photos y herramientas de terceros como Power Photos para gestionar las exportaciones de datos en fragmentos manejables, asegurando que cada disco se utilice completamente, pero sin exceder su capacidad.
  • Sistemas de verificación: utilizando las herramientas integradas de grabación y verificación de Finder para garantizar la integridad de los datos grabados.

Un punto negativo que Arment reconoce es el de la obsolescencia del hardware: la dificultad potencial de acceder a datos almacenados en medios físicos años más tarde debido a la evolución de los estándares tecnológicos.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2024.

Vía | Unofficial Accidental Tech Podcast

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Xataka | A un británico no le dejaron buscar su disco con bitcoins en la basura durante años: ahora considera comprar el vertedero

