Los trucos que siempre funcionan para que ChatGPT te dé las mejores respuestas

La llegada de ChatGPT constituyó la punta de lanza de los modelos de inteligencia artificial para cambiarlo todo. Y es que si sabes usarlo bien, puede ahorrarte mucho tiempo y esfuerzo en tu trabajo. Porque no sabemos cuántos trabajos acabará destruyendo la IA, pero sí que quien no sepa usarla, partirá con desventaja en muchos empleos. Sí, abrir ChatGPT en la app o en el navegador y teclear una orden es fácil, pero conseguir que el modelo te dé buenos resultados tiene su aquel: hay que saber cómo hablar con ChatGPT, o lo que es lo mismo, el arte de escribir los mejores prompts.

Busca la claridad

Cuanto más directo y concreto seas a la hora de proporcionar tus requisitos y necesidades, mejor que mejor. Evita las ambigüedades, lenguaje enrevesado o rebuscado que pueda dar lugar a error. Y muy importante: que quede claro el objetivo del mensaje.

Da contexto

Ojo, esto no significa que escribas como si te cobrasen por caracteres. De hecho, una de las cosas que más ayuda es proporcionar algo de contexto. Tan malo es pecar de proporcionar demasiada información como poca: la clave está en que la información aportada sea relevante. No asumas que el modelo lo sabe todo.

Pon ejemplos

Una de las mejores formas de que ChatGPT te devuelva lo que buscas y cómo lo buscas es dárselo tú mismo. Es decir, escribe literalmente algo similar a la respuesta deseada, aporta un ejemplo significativo.

Pon límites

Puede que lo que necesites de vuelta sea un extenso y detallado escrito o simplemente un resumen ejecutivo de apenas un par de líneas. Díselo claro: 'que la respuesta tenga una extensión máxima de X palabras.' Así se ceñirá a longitud y resumirá o se expandirá en función de tus necesidades.

Especifica el formato de salida

ChatGPT no solo devuelve texto plano, sino que también puede darte texto con formato, código, listados, tablas, imágenes, audio. Si tienes claro lo que quieres y que ChatGPT puede ofrecértelo, pídeselo tal cual y ahorra tiempo.

A qué audiencia se dirige

Porque no es lo mismo explicarle el movimiento de los planetas a tu abuela que a una niña de tres años o a un grupo de estudiantes de astronomía y eso no implica que la explicación en sí esté mal, lo suyo es dejar claro a qué audiencia va dirigido.

Define tonos y estilo

Si necesitas el texto de vuelta para una web, email o similar donde vas a usarlo tal cual (eso sí, previa revisión a fondo), resulta útil especificar con qué tono lo quieres: casual, inspirador, formal, etc. Y lo mismo con el estilo: 'quiero que sea una poesía, una narración, descriptivo, persuasivo... así ahorrarás tiempo a la hora de adaptarlo posteriormente.

Roles y tareas

Uno de los mejores trucos para mejorar las respuestas de ChatGPT es pedirle que se meta en un papel: de reputado profesor de física, de experta en tecnología, una escritora de éxito. Y si ya le dices qué quieres que haga en ese papel, mejor. De este modo, puedes ceñir mucho su marco de acción, por ejemplo: 'eres un profesor de infantil y quiero que prepares una ficha de lectura de...'.

Divide y vencerás

Si lo que necesitas es largo y complejo, lo suyo es dividirlo en subtareas más pequeñas y fáciles de añadir y depurar sobre la marcha es una buena estrategia.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2024.

Imagen | Eva Rodríguez

