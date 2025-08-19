En un crisis de desempleo brutal en China, la generación Z necesita varios empleos freelance. No es ambición, es supervivencia

China lleva años sufriendo una cada vez más crisis de desempleo que se une al hecho de que la juventud no es ajena al mundo, en absoluto, y ya no quieren someterse a las mundiamente conocidas jornadas laborales larguísimas y agotadoras que hicieron el país muy atractivo para empresas de todo el mundo.

Parece que atrás quedaron los años donde las multinacionales tenían en China a millones de personas trabajando sin parar, de una manera que la mayoría de países no permiten por las leyes sobre derechos laborales.

Diversas son las tendencias que la generación Z china ha adoptado. Muchos apuestan en masa por opositar. Otros han decidido quedar de brazos caídos y hasta presumir en redes de no hacer nada, como símbolo de rebeldía ante las exigencias sociales y se mofan de ello. Como explicaba hace unos años la BBC, en China, lo que ellos llaman la "carrera de ratas" comienza casi en el momento en que naces, por toda la competitividad de la vida y la sociedad del país, desde entrar en una buena escuela hasta conseguir un prestigioso trabajo. Y quieren ir contra eso.

En general, el duro panorama laboral para los trabajadores chinos ha dado lugar a un léxico nuevo que captura la ansiedad de una generación (en España estamos igual), que habla abiertamente de las presiones y frustraciones de la vida en la que es segunda economía más grande del mundo. Hoy vamos a ver otra tendencia muy común: "jóvenes slash", un término para la juventud que se gana la vida con múltiples trabajos a tiempo parcial.

Lo que antes era ambición ahora es supervivencia

El "slash" refleja cómo muchos se definen a sí mismos a través de una serie de roles: escritor, fotógrafo, diseñador. Esto, hasta hace poco, habría sido una declaración de ambición creativa, pero el problema es que ahora es a menudo una cuestión de supervivencia. Según los expertos, esa creciente aceptación del trabajo en este formato lo que pone es de relieve las profundas tensiones estructurales del mercado laboral chino.

El gobierno informó hace unos meses que el desempleo juvenil en las ciudades para la gente de entre 16 y 24 años había descendido al 14,9 % en mayo. Pero esa cifra ha pasado a excluir a los estudiantes universitarios, lo que reduce la cifra anterior (cuando sí se contabilizaban) pero sin abordar el problema de forma significativa.

Un factor importante detrás del auge del trabajo slash es la desconexión entre el sistema universitario chino y los empleos realmente disponibles. Sectores como la tecnología, finanzas o administración pública, campos que antes prometían mucho empleo ahora están aceptando menos trabajadores nuevos. De acuerdo con Barron's, incluso los graduados bien cualificados tienen dificultades para encontrar oportunidades de nivel inicial. En este contexto, muchos recurren a trabajos freelance o flexibles simplemente para sobrevivir.

Se calcula que 80 millones de personas trabajan así

Ya en el año 2021, la UNESCO, un organismo de Naciones Unidas, publicaba que estiman que más de 80 millones de personas en China trabajaban como "slashers". La mayoría no persigue proyectos que les apasionen; se las arreglan para ganarse la vida dando clases particulares, repartiendo comida, haciendo transmisiones en vivo y trabajando como freelance en medios digitales o servicios. El trabajo puede ser flexible, pero también inestable y sin seguridad a largo plazo.

El profesor y crítico literario Zhang Yiwu analizaba este fenómeno: el término "carrera slash" fue acuñado originalmente por la columnista del New York Times Marci Alboher en 2007 y popularizado en China por la escritora, bailarina y empresaria Susan Kuang y su libro de 2016, "Generación Slasher", este término se refiere a las personas que disfrutan de tener múltiples identidades laborales y que, por tanto, usan el símbolo "/" (en inglés slash) en su descripción de trabajo. Solo que, con el paso del tiempo, ya se ve más como una obligación para sobrevivir a la vida adulta que como una elección.

Según este profesor, criada en el auge del crecimiento económico de China, la Generación Z representa un cambio cultural con respecto a las generaciones anteriores. Para la generación slash, la individualidad, la flexibilidad horaria, la creatividad y el emprendimiento resultan más atractivos que la trayectoria profesional convencional. La mayoría de estos jóvenes residen en zonas urbanas con un alto nivel educativo, una perspectiva global, más opciones de vida y un dominio instintivo de la tecnología. El estilo de vida slash se ha popularizado tanto como fenómeno cultural que en 2019 se organizó un Festival de Slashers en un centro comercial de lujo de Xi'an.

No es fácil

Por ejemplo, Lin Yuhan, de 24 años, graduado en marketing en Chengdu, ha pasado a hacer "ejercicios de malabarismo". Tras no conseguir un trabajo a tiempo completo a través de las contrataciones del campus, ahora da clases particulares a estudiantes de secundaria, diseña folletos para redes sociales y trabaja los fines de semana en una tienda de infusiones."Solicito trabajo a tiempo completo todas las semanas, pero no consigo nada", explicaba.

Otros empleos que entran dentro de esta amalgama de ocupaciones freelance son el reparto de comida, edición de vídeos, modelos de cosméticos, mascotas repartiendo folletos publicitaciones, trabajos de mecanografiar textos en inglés, o incluso usar las redes sociales para mostrar alguna habilidad y que esos vídeos pueda reportar algún apoyo gracias a la visibilidad.

A todo esto, los expertos recuerdan que la economía informal china no ha sido una zona de aterrizaje fácil. Muchos trabajadores temporales dependen de aplicaciones basadas en algoritmos que exigen una respuesta rápida y alta disponibilidad, especialmente en servicios de reparto y transporte (aunque hemos visto empresas cambiando sus condiciones para atraer a más gente, recientemente). En la práctica, esto se puede traducir en estrés y la falta de protección laboral (algo que no es exclusivo de este país asiático).

De acuerdo con estudios e informes de investigación el estrés físico y el agotamiento mental son problemas comunes entre los jóvenes trabajadores que hacen malabares entre muchos trabajos. Si bien algunos aún ven los recortes temporales como una oportunidad para explorar diferentes intereses o evitar la rígida cultura de oficina, la mayoría no lo ve como una opción.

Imagen | Foto de Emily Xie en Unsplash

En Genbeta | Esta web es ideal para encontrar teletrabajo. Tiene una estupenda hoja de cálculo con cientos de startups que buscan contratar