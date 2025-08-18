Gastaron 1.290 euros en luz en tres semanas en un Airbnb. La propietaria se enteró de que minaron criptomonedas durante días

Ya hemos publicado en Genbeta cómo no es tan sencillo ofrecer alojamientos baratos en Airbnb como sugiere su propio CEO porque de base hay unos cuantos gastos que hay que asumir y, además, los gastos del inquilino corren al cuenta del casero (y hay suministros como la luz o la calefacción que pueden salir caros).

Hoy tenemos la historia de una propietaria de un piso de alquiler temporal que contó en redes sociales cómo un inquilino gastó 1.290 euros tan sólo en electricidad en tres semanas de estancia. Lo más curioso es cómo logró llegar a ese nivel de gasto. Por un lado, se montó una estación de carga para vehículos eléctricos. Por otro pasó una semana entera minando criptomonedas desde la casa alquilada.

Tras recibir la factura de la luz, la propietaria decidió revisar las cámaras instaladas fuera de su casa (aclara que no tiene cámaras internas) y pudo ver cómo sacaron diez ordenadores de su hogar y, entonces, decidió comunicar el caso al servicio de atención de Airbnb. Dice que decidió cobrar al huésped por ese dinero de la factura y que aunque lo tuvo que luchar con la plataforma, logró recuperar el dinero.

Nuevas normas de Airbnb

Por ello, dice la mujer que ahora tiene dos nuevas y "raras" reglas para sus huéspedes. Que no se pueden crear estaciones de carga para vehículos eléctricos y que no se pueden minar criptomonedas desde la casa.

Según recoge el diario ABC, la mujer luego ha contado que también habló con el inquilino y él fue honesto con la mujer. Parece ser que durante las tres semanas de minado logró ganar unos 86.000 euros (100.000 dólares), por lo que una factura de más de 1.000 euros en electricidad no era nada, como la propia mujer explica más abajo en los comentarios.

Muchos de los comentarios al vídeo dicen jocosamente que prefieren tener información detallada de cómo el hombre logró todo ese dinero, en vez de saber sobre las normas de su alojamiento.

