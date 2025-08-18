"Es gratificante saber que tu jefe está pasando por más dificultades que tú": una empresa exige oficina cinco días solo a directivos

El director ejecutivo de Robinhood, Vlad Tenev ha ordenado a todos los altos ejecutivos de la empresa que regresen a la oficina cinco días a la semana. Esto supone un cambio radical respecto a hace solo tres años, cuando Tenev declaró que la empresa iba a operar totalmente en remoto. La empresa ofrece servicios fintech, como recuerda Fortune.

Lo que es curioso en esta decisión es que va al contrario de muchas otras empresas. Hemos visto que, por norma general, es más común que sean los empleados con sueldos más bajos en las empresas los que más obligados están a ir a la oficina mientras que los jefes teletrabajan más a menudo, de acuerdo con estudios y también con los datos de reconocidas empresas. Pero en este caso será al revés.

Concretamente el director ejecutivo de la empresa fintech ha ordenado que la alta dirección vaya de vuelta a la oficina cinco días a la semana. Los gerentes solo tendrán que desplazarse cuatro días, y los colaboradores individuales se presentarán tres días a la semana en la oficina. Es decir, que los empleados sin subordinados directos se han librado de las medidas más estrictas de regreso a la oficina.

Del trabajo en remoto a tiempo completo a las oficinas cinco días

En un podcast con John Collison en el podcast de Cheeky Pint afirmaba el CEO: “Si colaboras individualmente y trabajas, es muy gratificante saber que tu jefe está pasando por más dificultades que tú”.

El mismo Tenev anunciaba en 2022 que la empresa priorizaría el trabajo remoto y ahora considera que esa decisión fue tomada "de inmediato" sin analizar bien las consecuencias.

Según sus palabras, puedes probar muchas cosas y cambiar rápidamente. "Anunciamos que priorizaríamos el teletrabajo en 2022, 52:44 y me arrepentí casi al instante. Pensé: '¡Dios mío! Fue una decisión equivocada'" pero afirma que lo que ve es que se puede revertir prácticamente cualquier cosa. Ahora la empresa hace "hincapié en el trabajo en oficina aunque saben que mucha gente no va a ir los cinco días siempre.

"Si eres un alto directivo, un ejecutivo, estás cinco días; si eres gerente, cuatro días; si eres empleado, tres días". Esto es al contrario de la tendencia dominante. Hay jefes obligando a su personal a volver a la oficina mientras que ellos pasan de ir. Por ejemplo, el líder de Salesforce, una de las mayores empresas de software del mundo, ordenaba un plan de retorno a las oficinas bastante estricto, mientras su CEO, el multimillonario Marc Benioff hablaba de que él siempre había sido un trabajador en remoto.

