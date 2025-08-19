Londres pierde su pulso con Washington: da marcha atrás en su exigencia de contar una 'puerta trasera' en los productos de Apple

El gobierno del Reino Unido ha decidido dejar de exigir a Apple que habilitara un acceso excepcional y secreto —una "puerta trasera", vaya— a los datos cifrados de todos los usuarios de iCloud. La noticia de la rectificación la ha hecho pública la directora de Inteligencia Nacional de EE. UU., Tulsi Gabbard, en un mensaje en X, tras meses de conversaciones con Londres.

La decisión llega después de una polémica que empezó con una orden secreta amparada en la Investigatory Powers Act (IPA) británica y que llevó a Apple a retirar en el país su opción de cifrado extremo a extremo para copias en iCloud (con el fin de no crear una falsa sensación de seguridad a sus usuarios): la posición histórica de Apple, reiterada a medios como TechCrunch, es que no ha construido ni construirá una puerta trasera o «llave maestra» para sus productos.

He aquí el contexto

Hace unas horas, Tulsi Gabbard ha anunciado que el Reino Unido había aceptado retirar su orden a Apple para que la compañía tecnológica proporcionase una "puerta trasera" que habría permitido acceder a datos cifrados de ciudadanos de todo el mundo, no sólo a los británicos. Por supuesto, una exigencia así había causado rechazo en Washington.

La controversia había dado comienzo cuando el Reino Unido emitió en enero una orden secreta (luego filtrada a la prensa) ara que Apple implementase un acceso excepcional a datos cifrados en iCloud a nivel global. Apple respondió retirando ADP para nuevos usuarios en el Reino Unido y recurriendo la orden ante los tribunales; en abril se determinó que el caso pudiera celebrarse en público.

Paralelamente, EE. UU. examinó si la orden infringía la Ley CLOUD (la misma que prohíbe a Microsoft salvaguardar la soberanía de datos de la UE), al poner en manos británicas los datos personales de estadounidenses. El asunto generó críticas de los políticos norteamericanos por el riesgo de crear una debilidad explotable por ciberdelincuentes o regímenes autoritarios (bien lo sabe EE.UU., con experiencia en dichas lides).

La renuncia no ha venido acompañada, de momento, de comentarios ni de Apple ni del Ministerio del Interior británico. Eso sí, el anuncio ha coincidido con un viaje del primer ministro Keir Starmer a Washington, junto a otros líderes europeos, para abordar también la guerra en Ucrania, lo que sitúa la marcha atrás en un contexto de diplomacia de alto nivel.

A corto plazo, la gran incógnita es si Apple restablecerá ADP en el Reino Unido para nuevos usuarios y qué hoja de ruta seguirá para quienes lo tenían activo.

Qué es ADP y por qué una "puerta trasera" lo desvirtúa

Advanced Data Protection (ADP) es una función opcional que activa cifrado extremo a extremo (E2EE) para gran parte del contenido de iCloud; con E2EE, solo el usuario posee las claves necesarias para descifrar sus datos, ni siquiera Apple puede hacerlo. De ahí que una «puerta trasera» —por muy «limitada» que se prometa— rompa el modelo de amenaza: cualquier mecanismo que permita a un tercero entrar añade una llave universal susceptible de filtrarse, replicarse o ser forzada.

La tesis de los expertos —y de la industria— es que la seguridad nacional no se puede basar en crear eslabones débiles en servicios ubicuos como iCloud.

Europa mira de reojo

Aunque el foco ha estado puesto en Londres y Cupertino, el debate europeo sobre el escaneo obligatorio de comunicaciones —el llamado "Chat Control"— sigue su curso. Propuestas de este tipo, que obligan a escanear contenido incluso en servicios cifrados, desnaturalizan el E2EE, como bien señalas defensores de la privacidad.

