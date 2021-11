Microsoft entra en el TOP10 mundial de superordenadores con un equipo… que funciona con Linux (como el resto del TOP500)

Microsoft Azure ha desarrollado un superordenador llamado Voyager-EUS2 que, en la última actualización (semestral) de la lista TOP500, ha logrado 'colarse' entre los 10 primeros puestos gracias a su potencia de 30 petaflops por segundo (muy alejado del primer puesto, ocupado por el japonés Fugaku, de 442 petaflops).

Según TOP500.org, "Voyager-EUS2, un sistema de Microsoft Azure instalado por Microsoft en los EE.UU." —concretamente en la región Azure East US 2—, "es el único sistema nuevo en el TOP10" y el único integrante de una nube pública en un puesto tan destacado. De hecho, con éste ya son cinco los superordenadores con los que Azure, la nube de Microsoft, cuenta en toda la lista TOP500.

Los 'flops' son una unidad de medida que expresan las operaciones de coma flotante por segundo que puede llevar a cabo una computadora

Su arquitectura se basa en el uso de un procesador AMD EPYC con 48 núcleos y 2,45 GHz que funciona junto con una GPU NVIDIA A100 con 80 GB de memoria, y utiliza un Mellanox HDR Infiniband para la transferencia de datos.

Toda esta tecnología se está poniendo al servicio de grandes organizaciones que buscan alquilar su potencia de cálculo para entrenar modelos de inteligencia artificial en campos como la visión computerizada, reconocimiento de voz, búsqueda de textos, o traducción de idiomas.

No, no hay ningún superordenador con Windows (pero los hubo)

Pero si estabas deseoso de ver un superordenador funcionando con Windows 11, no vas a tener suerte: irónicamente, el Voyager-EUS2 no funciona con Windows… sino con Linux; concretamente con Ubuntu 18.04 LTS. Suena raro, aunque no tanto en la actual Microsoft, que cuenta no con una sino con dos distribuciones propias del sistema operativo creado por Linus Torvalds.

Además, lo contrario (que usara MS Windows) también hubiera resultado inesperado, pues desde hace finales de 2017 el 100% de los superordenadores del TOP500 ejecutan sistemas Linux, en sus múltiples sabores (si bien Fugaku ejecuta simultáneamente también un sistema operativo ligero denominado McKernel). Sólo 13 años antes, los superordenadores con Linux se situaban en el 50%.

El último 'sabor' de Windows que tuvo presencia en el TOP500 (y que se quedó a las puertas del TOP10).

Windows ha contado a lo largo de la historia con dos ediciones destinadas a superordernadores: Windows Compute Cluster Server 2003 y Windows HPC Server 2008. Magic Cube, un dispositivo desarrollado por la Univ. de Shángai y equipado con este último SO, alcanzó en 2008 el puesto más alto jamás ocupado por un Windows en el TOP500: el 11º (con 180,6 teraflops), y se mantuvo en la lista hasta su retirada en 2015, tras lo cual Windows desapareció de este reputado listado.