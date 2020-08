Tras "solo" 10 años de espera, 1Password llega a Linux

Ha pasado casi una década completa desde que en Genbeta probáramos 1Password por primera vez. Desde ese entonces el popular gestor de contraseñas ha estado disponible en todas las plataformas principales: Windows, macOS, iOS y Android. Durante todo ese tiempo ha habido usuarios rogando por una versión para Linux.

Tanto así, que los mismos responsables de Agilebits, la empresa detrás de 1Password, declararon que el post más largo en la historia de sus foros es uno en el que los usuarios llevan desde el 2010 pidiendo una versión para Linux, y pues ¿mejor tarde que nunca?

Disponible en versión preliminar

Con todo el tiempo que tomó para que Agilebits se decidiera a crear una aplicación real para Linux, resulta más que interesante el saber por qué ahora, pero no nos han dado una razón. Solo una versión en alfa que ya se encuentra en los repositorios de Ubuntu y se puede instalar rápidamente con apt-get:

Un simple sudo apt-get install 1password basta para instalar la aplicación en Ubuntu y derivadas

La versión final está planificada para ser lanzada a finales de este año, pero para los más entusiastas que quieras empezar a probar, ya hay disponible una versión preliminar. Solo hace falta abrir la terminal y escribir sudo apt-get install 1password en Ubuntu y distros derivadas.

Curiosamente, en Agilebits no han decidido usar snap ni flatpak para distribuir la aplicación, el menos no en esta fase. También es importante destacar que no es una aplicación completa y que debemos esperar muchos cambios y actualizaciones en los meses próximos.

La aplicación es completamente nativa y está escrita en Rust, además de usar la librería ring crypto para el cifrado de extremo a extremo. 1Password para Linux, soporta los gestores de paquetes apt y dnf, cuenta con modo oscuro automático basado en tu tema GTK, ubicaciones de red abierta (FTP, SSH, SMB), desbloqueo con tu cuenta de usuario de Linux (incluyendo soporte biométrico), icono para la bandeja del sistema, integración con X11, atajos de teclado, exportación de datos, colecciones para organizar datos, múltiples cuentas con diferentes contraseñas, y más.

Para devolver un poco a la comunidad open source en 1Password también han decidido regalar cuentas a cualquier persona y equipo que trabaje en proyectos de código abierto a través de la iniciativa 1Password for Open Source Projects.