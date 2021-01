Corellium consigue ejecutar Linux en los Mac con chip M1 y publica la primera beta de su 'port'

En este momento, que se haya anunciado, existen dos proyectos en marcha para llevar Linux de forma nativa a los nuevos Mac con chip M1 de Apple silicon. El primero es el trabajo de Hector Martin, alias marcan, que ya llevó Linux a la PS4 y tiene un Patreon abierto para lograrlo en los nuevos equipos de Apple.

El segundo proyecto es de Corellium, una compañía de virtualización que recientemente ha ganado una demanda interpuesta por Apple al virtualizar iOS y iPadOS en otros dispositivos. Ya lograron con éxito ejecutar Android 10 y Linux en el iPhone 7, y lo último ha sido lograr arrancar de forma nativa una beta temprana de Linux en el M1.

We had some spare time today so we ported Linux to the M1. Releasing tomorrow #fridayfun pic.twitter.com/dCrXApyKef