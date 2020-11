CrossOver permite ejecutar aplicaciones y juegos de Windows 10 en los nuevos Mac con Apple Silicon

La transición de Apple de Intel a Apple Silicon puede ser complicada en algunos sentidos, pero por lo que se está viendo en los primeros análisis, no lo es casi nada en la compatibilidad de aplicaciones escritas para Intel. Gracias a la capa de traducción que aporta Rosetta 2, aplicaciones pesadas como Adobe Photoshop, Lightroom, Ableton y otras son capaces de moverse con mucha soltura.

Despejadas esas dudas, no obstante, sigue habiendo otras, como por ejemplo qué tal sería el rendimiento de CrossOver, la aplicación que aprovecha el código de Wine para poder ejecutar aplicaciones de Windows en macOS. Y según han contado sus propios desarrolladores, el rendimiento a día de hoy es aceptable. aunque con asteriscos.

CrossOver ya ejecuta bien aplicaciones de Windows en macOS con mucho camino por delante

Desde Codeweavers cuentan que no han actualizado CrossOver 20, su versión actual, a Apple Silicon. Y aun así, el MacBook Air que compraron ha sido capaz de abrir el programa en macOS Big Sur 11.1, que según ellos funciona mucho mejor con Rosetta 2. Afirman que probaron muchas aplicaciones de Windows. Un ejemplo que dan es Quicken:

Pero la cosa no queda ahí, pues CrossOver también es capaz de ejecutar la versión de escritorio de Among Us (que curiosamente también se puede ejecutar en los nuevos Mac gracias a que permiten ejecutar aplicaciones y juegos de iOS).

CrossOver permite incluso ejecutar juegos más exigentes como Team Fortress 2, y lo más impresionante de todo es que esto se trata de una traducción de x86 a Apple Silicon con otra por debajo, la de Windows a macOS. En palabras del desarrollador: "Imagínese: un binario Intel de Windows de 32 bits, que se ejecuta en un puente de 32 a 64 en Wine / CrossOver sobre macOS, en una CPU ARM que emula x86, ¡y funciona!".

Realmente impresionante considerando que, por el momento, CrossOver ni siquiera es nativo en Apple Silicon. Cuando sea nativo, es esperare que la velocidad de ejecución sea mucho mayor. Si quieres probar CrossOver en un Mac con M1, debes saber que tienes que estar en Big Sur 11.1 Beta, pues según los desarrolladores, con ella Apple ha parcheado algo que necesitan para funcionar.