iPadOS sigue siendo un lastre para que el iPad se acerque al Mac, y el mejor ejemplo es la RAM en apps grandes como Procreate

Con cada nuevo lanzamiento de iPad Pro, muchas personas esperan alcanzar por fin ese punto en el que un iPad se asemeja más y más a un Mac a nivel de capacidades, o al menos recibe hardware para poder usarlo en el día a día de trabajo (que varía mucho entre las distintas necesidades individuales).

Pero los últimos años nos han enseñado que, más que el nuevo hardware, que es espectacular en los nuevos iPad Pro (y ya lo era en muchos de los anteriores), lo que importan son los avances en iPadOS. Ni siquiera tienen que ser mejoras enormes, y por ejemplo, en una versión "pequeña" como iPadOS 13.4, se recibió algo tan importante como el soporte de teclado y ratón/trackpad.

Ahora, con el lanzamiento del iPad Pro con M1, la realidad vuelve a abofetearnos a los que creíamos que los cambios en hardware harían al iPad acercarse más a macOS. Y esa realidad la conocemos de manos de los desarrolladores de ArtStudio Pro y de Procreate, una aplicación de ilustración que es una auténtica maravilla y un vende-iPads.

As of now, all M1 iPads have the same amount of RAM available. As soon as we have access to more, we’ll pass that on to you, too 💜