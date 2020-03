Una de cal y una de arena: alegrías y decepciones al utilizar un ratón externo con iPadOS 13.4

Ayer llegó iOS 13.4, una actualización bastante esperada (sobre todo) por los usuarios poseedores de un iPad. Y es que esta actualización ofrece soporte para ratones y trackpads externos, algo que promete cambiar la manera en la que utilizamos este dispositivo.

Apple es famosa por separar sus líneas de dispositivos, intentando que no compitan unas con otras (y que así compremos los máximos posibles). Esta actualización acerca un poco más al iPad al mundo de las computadoras, y cada vez está má difusa la frontera entre una MacBook y la tableta de Apple.

Apple también es famosa por implementar cosas "tarde", pero hacerlo a su manera, o hacerlo de un modo que parezca que han reinventado la rueda. Este es un nuevo ejemplo, y lo podemos comprobar en la manera que han integrado el cursor en iPadOS 13.4.

En vez de tener forma de flecha, Apple ha optado por un cursor circular (como si fuese la punta de un dedo) y llama la atención que parece tener un carácter "pegajoso": cuando lo acercas a un icono de una aplicación parece que es atraído por una fuerza gravitatoria y toma su forma.

Son esas pequeñas cosas que, dejando de lado los gustos personales, hacen que las apuestas de Apple se sientan un tanto especiales. Eso también lo podemos ver en la transición del cursor cuando pasas por encima de un texto:

Otra funcionalidad bastante llamativa la podemos comprobar en el siguiente vídeo publicado por @MKBHD, y es que el cursor en iPadOS cambia de color según lo que haya de fondo:

Something I noticed about the new iPad cursor pic.twitter.com/Q9YJqbFSpN — Marques Brownlee (@MKBHD) March 24, 2020

Es un primer acercamiento interesante, pero que a muchos nos deja con un sabor de boca agridulce. Por un lado, es genial poder utilizar un iPad con un ratón o teclado externo (sobre todo si lo has conectado a una pantalla), pero por otro todavía hay mucho trabajo que hacer.

Por ejemplo, creo que la gestión de ventanas y la multitarea deja bastante que desear, y esperemos que Apple implemente una manera más intuitiva y que ayude a que el iPad sea cada vez una herramienta más productiva.

Del mismo modo que existen gestos (con varios dedos) para poder volver a la pantalla de inicio o cambiar entre aplicaciones, se agradecería que implementasen algo parecido cuando estás utilizando un ratón.

Me veo utilizando el iPad con un ratón, tanto con como sin monitor externo, pero me lo imagino en un futuro próximo, cuando hayan agregado más opciones y configuraciones dentro de iPadOS.

Apple siendo Apple: incompatibilidad con sus propios productos

Aunque, al estar aislado en tu casa no necesitas equipos demasiado portables, tenía mucha curiosidad por probar la implementación del cursor en iPadOS. Así que ayer actualicé mi iPad Pro tan pronto se liberó iPadOS 13.4.

Corrí a conectar mi Magic Trackpad y me rasqué la cabeza cuando vi que no podía hacer scroll. No entendía nada. Conecté el Magic Mouse, más de lo mismo. Cada vez entendía menos.

Probé entonces a conectar mi Logitech MX Master y...¡eureka!: puedo hacer scroll en mi iPad. ¿Qué está pasando? Una búsqueda en Google me da como resultado a más usuarios con el mismo problema, algo que se puede comprobar en diferentes hilos de Reddit.

La respuesta la encontré en la página de soporte que Apple ha dedicado al uso de ratones o trackpads externos. Apple indica que tanto la primera versión del Magic Mouse como la primera versión del Magic Trackpad no tienen soporte para hacer scroll ni otros gestos.

Al parecer, podría tratarse de una incompatibilidad en cuanto a Bluetooth, pero es bastante irónico que un ratón de la "competencia" funcione correctamente y dos dispositivos de la propia compañía no tengan acceso a estas funcionalidades.

Y es que, de poco sirve conectar un ratón o un trackpad si no puedes hacer scroll (en los ajustes, navegadores o diferentes menús). De hecho, no estaría de más que un mensaje en el iPad te avisase de que es incompatible, así te ahorras estar navegando por ajustes o haciendo búsquedas en Google para saber qué está ocurriendo.