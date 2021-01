macOS Big Sur tiene un bug que solo afecta al idioma español de España, y consume mucha CPU y batería: así se arregla

El estado de refinamiento de macOS hace mucho tiempo que está lejos del ideal, por mucho que Apple sea capaz de hacer una transición estética como la de Catalina a Big Sur en poco tiempo y de forma ejemplar, o por mucho que haga lo que ha logrado con Rosetta 2 en la transición de los Mac Intel a Mac con Apple silicon, cuyo gran exponente por el momento es el chip M1.

En un contexto en el que he tenido que hacer muchas pruebas con al menos 10 equipos con macOS Big Sur para pruebas para Xataka, descubrí que en el Monitor de Actividad solía haber un proceso que ocupaba el 100% de la CPU, que realmente significa que está usando los recursos de un núcleo físico (o hilo, en el caso de haberlos). Era el proceso 'helpd' que es el que en el sistema gestiona de siempre lo que tiene que ver con los menús de ayuda que tienen todas las aplicaciones.

Que el proceso esté tan alto no tiene ningún sentido más que, quizá, cuando se indexa la información de ayuda de una nueva aplicación. A nivel energético, en Apple silicon no tiene tanto impacto gracias al uso de los núcleos de alta eficiencia, pero hablamos, quizá, de 0,3 vatios extra durante horas. En Intel, donde el uso de los núcleos o hilos consume más energía, podemos hablar de mucha más energía desperdiciada.

El idioma español de España es el "culpable"

Durante todo el tiempo que he estado usando el sistema, lo que hacía era finalizar manualmente el proceso desde Monitor de actividad. Con el tiempo, y pese a no percibir pérdida de rendimiento, me he cansado y quería saber qué había detrás de ese inusual uso de CPU de 'helpd', que no estaba presente en Catalina y en otras versiones de macOS recientes. Buscando una solución, me topé con este hilo de Macrumors, donde desde mediados de diciembre se debate el problema.

Un usuario comentó que en un foro de soporte de Apple en español se estaba hablando de que las personas que sufrían este problema tenían su ordenador configurado en idioma español de España. Es decir, ni en inglés ni en español de Latinoamérica. Al leer eso, me dispuse hace días a cambiar de idioma a mi instalación, y desde entonces, el proceso 'helpd' no ha vuelto a incrementar de forma poco corriente el uso de CPU, que monitorizo en la barra de menú con la app 'Stats'.

Por el momento he dejado mi sistema en Español (Latinoamérica), y el bug se ha ido. He podido comprobar que en inglés tampoco se da el problema. Con equipos de amigos y familiares en los que detecté el bug, el remedio también ha sido efectivo. Apple ya está avisada del problema por las vías para reportar bugs, y solamente queda esperar para ver si con macOS Big Sur 11.2 se arregla. Mientras tanto, con este script se puede limitar su uso de CPU si no apetece cambiar de idioma.