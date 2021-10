macOS Monterey ya está disponible: principales novedades y equipos compatibles

Ha llegado el día. Apple ha lanzado macOS Monterey, la versión 12 de su sistema operativo de escritorio, y lo ha hecho como acostumbra desde hace muchos años, de forma totalmente gratuita a través de la App Store. Puntual a su cita de las 19.00 PM (hora española)

Aunque las grandes novedades suelen llegar últimamente a los sistemas operativos móviles, ya sea iOS o iPadOS, este año Monterey recibe algunas que dejarán buen sabor de boca a aquellos usuarios que quieran un sistema más completo. Además de las novedades más grandes, que veremos, Monterey tiene, por ejemplo, un Modo de bajo consumo y la posibilidad de restaurar el sistema sin formatear.

Qué dispositivos son compatibles

Antes de repasar las novedades, debes saber si tu equipo es compatible con macOS Monterey. Estos son los modelos compatibles, según Apple. Por supuesto, todos los nuevos equipos con procesador M1 y derivados están soportados. Si tu ordenador no está en la lista, siempre puede haber maneras no oficiales de instalar el sistema, pero no es lo más recomendado.

iMac : desde 2015 en adelante

: desde 2015 en adelante iMac Pro : desde 2017 en adelante

: desde 2017 en adelante MacBook Air : desde 2015 en adelante

: desde 2015 en adelante MacBook Pro : desde 2015 en adelante

: desde 2015 en adelante Mac Pro : desde 2013 en adelante

: desde 2013 en adelante Mac mini : desde 2014 en adelante

: desde 2014 en adelante MacBook: desde 2016 en adelante

Principales novedades de macOS Monterey